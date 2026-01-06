Nổ súng gần dinh tổng thống Venezuela

Xe quân sự ở Caracas vào ngày 3/1 khi Mỹ tiến hành cuộc đột kích vào Venezuela (Ảnh: Reuters).

Nhiều tiếng súng nổ vang lên bên ngoài cung điện tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas của Venezuela hôm 5/1, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Nguồn tin của AFP cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả các máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc bay qua phủ tổng thống Venezuela. AFP, dẫn nguồn tin từ Venezuela, cho biết "tình hình đang được kiểm soát".

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép xuất hiện bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

Các video cũng cho thấy ánh sáng được cho là từ máy bay không người lái và hỏa lực phòng không trên không.

UAV bị bắn hạ gần dinh tổng thống Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 3/1 trong một chiến dịch của Mỹ, bao gồm hàng loạt cuộc không kích vào thủ đô Caracas và một số bang khác.

Hôm qua, họ đã ra trình diện tòa án ở Mỹ. Tại phiên tòa, ông Maduro và bà Flores khẳng định vô tội trước các cáo buộc. Ông Maduro tuyên bố ông vẫn là Tổng thống của Venezuela.

Bà Delcy Rodriguez, người giữ chức phó tổng thống từ năm 2018, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela vào ngày 5/1.

Bà kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ, đồng thời thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Caracas về “một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung”.