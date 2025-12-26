LĐBĐ Malaysia bị điều tra làm giả giấy tờ nhập tịch, thiệt hại 52 tỷ đồng

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (CCID), Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành theo Điều 468 Bộ luật Hình sự, quy định về hành vi làm giả tài liệu nhằm mục đích gian lận.

Ông tiết lộ: “Cho đến nay, hai bản lời khai đã được ghi nhận để phục vụ công tác điều tra vụ việc”.

Cảnh sát Malaysia điều tra FAM ở vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ (Ảnh: Getty).

Vụ việc được điều tra sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đệ trình đơn trình báo cảnh sát tại Trụ sở Cảnh sát Quận Petaling Jaya (IPD) ngày hôm qua (25/12), liên quan đến các cáo buộc làm giả tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia).

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, hôm qua cho biết động thái này được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm Chủ tịch, sau khi ủy ban này hoàn tất báo cáo điều tra.

Trước đó, trong báo cáo điều tra đầy đủ, IIC đã đưa ra ba khuyến nghị gửi tới FAM liên quan đến vụ việc nghi vấn làm giả tài liệu của bảy cầu thủ nhập tịch Harimau Malaya.

FAM thiệt hại số tiền lớn sau án phạt của FIFA (Ảnh: NST).

Khuyến nghị đầu tiên là FAM cần ngay lập tức nộp đơn trình báo cảnh sát để tạo điều kiện cho một cuộc điều tra toàn diện, nhằm xác minh nguồn gốc của các tài liệu bị nghi là giả mạo và xác định những bên liên quan chịu trách nhiệm.

Thứ hai, IIC đề xuất Ủy ban Kỷ luật của FAM khởi xướng các thủ tục kỷ luật nội bộ đối với Tổng Thư ký của liên đoàn, phù hợp với các yêu cầu về quy trình tố tụng hợp lệ.

Khuyến nghị thứ ba của IIC liên quan đến các vấn đề quản trị, trong đó kêu gọi FAM triển khai các cơ chế giám sát, cải cách cơ cấu tổ chức và các biện pháp phòng ngừa nhằm khôi phục uy tín của FAM.

Trong khi đó, tờ New Straits Times cho biết FAM đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, với tổng thiệt hại ước tính vượt quá 8 triệu ringgit (52 tỷ đồng), sau khi FIFA đưa ra các án phạt liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả hồ sơ.

Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng), đồng thời phải gánh thêm khoản chi phí pháp lý rất lớn khi quyết định kháng cáo án phạt lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli cho biết FAM đã chi hơn 3 triệu ringgit (19,5 tỷ đồng) cho các khoản lệ phí nộp hồ sơ, thuê luật sư đại diện và tiền phạt ban đầu.

“Các khoản phạt trị giá hàng triệu ringgit, án treo giò cầu thủ, sự sụt giảm giá trị chuyển nhượng và nguy cơ tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Harimau Malaya đã giáng đòn mạnh vào FAM”, ông Pekan nhận định.

Theo ông Datuk Dr Pekan Ramli, thiệt hại vô hình về mặt hình ảnh và uy tín còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn thất tài chính. Ông chia sẻ: “FAM có thể cần từ 10 năm đến 20 năm để khôi phục hình ảnh của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế. Các nhà tài trợ có thể rút lui, người hâm mộ mất niềm tin vì vấn đề liêm chính và những chương trình nhập tịch cầu thủ trong tương lai chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi lớn”.