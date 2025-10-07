Xác định thời điểm AFC công bố án phạt với Malaysia ở trận gặp Việt Nam

Đêm qua, FIFA đã công bố bằng chứng cho thấy Malaysia đã làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

FIFA buộc tội Malaysia làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ (Ảnh: Asean Football).

Trong tài liệu, Malaysia khẳng định ông bà của 7 cầu thủ này sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, theo điều tra của FIFA, những người này sinh ở nhiều nơi trên thế giới như Hà Lan, Argentina, Brazil và Tây Ban Nha (chứ không phải Malaysia).

Do đó, việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhập tịch và bố trí 7 cầu thủ ra sân là không hợp lệ. FIFA vẫn giữ nguyên án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nói trên. Đồng thời, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, FIFA khẳng định việc xử phạt liên quan tới trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam không thuộc thẩm quyền của mình. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới có trách nhiệm xử phạt.

Tuy nhiên, AFC sẽ chờ tới khi Tòa án thể thao (CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng, họ mới công bố án phạt với Malaysia.

Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: BH Online).

Theo quy trình, sau khi nhận văn bản chính thức từ FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia có 3 ngày để thực hiện thông báo xoay quanh việc kháng cáo lên Uỷ ban khiếu nại FIFA. Đơn kháng cáo phải được nộp trong thời hạn 5 ngày tiếp theo, cùng lệ phí khiếu nại là 1.000 franc Thụy Sĩ (hơn 33 triệu đồng).

FAM có thêm 10 ngày để gửi đơn lên Ủy ban khiếu nại để xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Sau đó, họ có 21 ngày để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). CAS yêu cầu nguyên đơn (FIFA) và bị đơn (Malaysia) phải cùng đồng ý ra tòa thì mới xử lý. Thông thường, FIFA sẽ không hầu tòa trong trường hợp này.

Như vậy, Malaysia sẽ có thời hạn tối đa 39 ngày để tự cứu lấy mình trước khi phán quyết cuối cùng được tuyên.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul (người Malaysia), hé lộ về án phạt: “Không chỉ có đội tuyển Malaysia mà CLB Johor Darul Tazim của Malaysia cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, lần lượt ở vòng loại Asian Cup 2027 và Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025/26.

Sau khi FIFA và Tòa án thể thao (CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng, hồ sơ của vụ việc sẽ được chuyển giao cho AFC. Do đội tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim sai phạm ở các giải do AFC tổ chức, nên cả hai đội này sẽ đối diện với nguy cơ bị trừ điểm theo quy định và quy chế của AFC”.

Theo diễn biến này, Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.