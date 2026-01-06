Gần 2 tháng sau bão, tàu cá nằm bờ, ngư dân cõng nợ trở lại biển

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào Gia Lai đêm 6/11/2025 đã để lại những hậu quả nặng nề, đặc biệt là tại các làng chài ven biển. Cảnh nhà sập, cây cối đổ ngã, tàu thuyền bị nhấn chìm trở thành nỗi ám ảnh. Trận bão lớn đẩy nhiều ngư dân vào cảnh khốn khó.

Xã Đề Gi, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 300 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực thủy sản chiếm hơn 219 tỷ đồng. Hàng loạt tàu cá trị giá hàng tỷ đồng bị sóng đánh chìm hoặc lật nghiêng, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị bồi lấp, vỡ bờ.

Sau gần 2 tháng, tàu cá của anh Trần Văn Tâm mới được trục vớt nhưng để vươn khơi phải sửa lại tốn kém hàng tỷ đồng (Ảnh: Doãn Công).

Những ngày đầu năm 2026, đầm Đạm Thủy (xã Đề Gi) không còn cảnh "xác tàu" nằm phơi bụng. Thay vào đó là hình ảnh những con tàu được trục vớt, dựng lại, dù thân vỏ còn chằng chịt vết thương. Trong bờ, người dân gồng mình cải tạo ao hồ, vá lại từng đoạn bờ sạt lở, chuẩn bị cho một vụ nuôi mới đầy rủi ro.

Anh Trần Văn Tâm (35 tuổi, ở thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi) là một trong số đó. Con tàu BĐ-93766TS, tài sản tích góp từ nhiều đời, trị giá hơn 3 tỷ đồng, đã bị sóng đánh lật, vùi lấp một phần dưới bùn dù đã neo đậu trong đầm Đạm Thủy.

"Con tàu hơn 3 tỷ đồng, vay mượn mới có được, chỉ sau một đêm coi như mất trắng. Gần 2 tháng, tàu mới được trục vớt lên nhưng hư hỏng nặng. Muốn ra khơi phải đầu tư thêm hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Kiểu này tôi đành bỏ nghề", anh Tâm chùng giọng.

Anh Tâm bên con tàu bị bão số 13 đánh lật vào đêm 6/11/2025 (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Văn Tí (52 tuổi, trú tại thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) cũng chung nỗi niềm. Con tàu của gia đình mua cách đây 6 năm bằng tiền tích góp và vay mượn, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

Bão số 13 khiến tàu lật nghiêng, nước ngập quá nửa, máy móc, ngư cụ và thiết bị điện tử hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Chỉ riêng chi phí trục vớt đã ngốn hơn 250 triệu đồng.

"Phải tự lực cánh sinh thôi. Tài sản của mình thì phải tự cứu, đâu thể chỉ trông chờ vào hỗ trợ", ông Tí nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hiệp (54 tuổi, trú tại thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) vẫn chưa quên cảm giác bất lực khi 6ha hồ nuôi ốc hương của gia đình bị sóng dữ đánh tan hoang. Bờ hồ sạt lở, bồi lấp, trại nuôi và hệ thống điện hư hỏng toàn bộ.

Sau bão, ông Hiệp thuê nhân công khắc phục, chi phí đội lên hàng trăm triệu đồng mà mọi thứ hiện vẫn ngổn ngang.

"Không làm thì lấy gì trả nợ. Làm nghề phải theo nghề, chẳng ai cứu mình ngoài bản thân", ông Hiệp thở dài. Ông cho biết, trước bão, mỗi tháng tiền điện, tiền công nhân, tiền thức ăn cho ốc tiêu tốn hơn 200 triệu đồng. Gánh nặng chồng chất, nhưng ông vẫn chọn bám nghề, bởi đó là con đường duy nhất để trả nợ.

Gần 2 tháng sau bão số 13 tàn phá, ông Nguyễn Hiệp vẫn chưa khắc phục xong ao, hồ bị hư hỏng (Ảnh: Doãn Công).

Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi, cho biết địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 13 gây ra, trong đó ưu tiên việc gia cố đê bao đồng muối dài 5km và một số hạ tầng thiết yếu.

Địa phương cũng đề xuất chính sách hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại, kiến nghị ngân hàng khoanh, giãn nợ và các công ty bảo hiểm xem xét hỗ trợ sớm với chủ tàu, thuyền bị ảnh hưởng.