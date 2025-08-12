Bóng chuyền nữ Việt Nam: Vượt qua nỗi ám ảnh Thái Lan, hướng đến SEA Games

Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ở trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 tối 10/8 tại Ninh Bình là bất ngờ rất lớn, bởi Thái Lan hầu như không có đối thủ ở đấu trường khu vực nhiều năm nay.

Bản thân người Thái cũng sửng sốt với thất bại này. Chính HLV Kiattipong Rachatakeangkrai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cho rằng “chúng tôi đã chơi đúng chiến thuật, đúng với kịch bản mà mình đề ra trong giai đoạn đầu trận đấu, nhưng thật ngạc nhiên là chúng tôi vẫn thất bại”.

Chi tiết đó phản ánh chiến thắng này có ý nghĩa lớn như thế nào với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan (Ảnh: SAVA).

Hơn hai thập kỷ đứng sau người Thái

Theo thống kê, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 40 trận liên tiếp thất bại trước Thái Lan ở các giải đấu quốc tế, với quy mô khác nhau. Trong 40 trận thua nói trên, chúng ta có 17 lần thua liên tiếp ở các trận chung kết các giải đấu khu vực, bao gồm 11 trận thua ở các kỳ SEA Games.

11 trận thua ở chung kết các kỳ SEA Games này tính từ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 21 năm 2001 đến SEA Games lần thứ 32 năm 2023.

Trải qua 22 năm và 12 kỳ SEA Games liên tục, chúng ta thua đến 11 trận chung kết. Chỉ có một kỳ SEA Games duy nhất trong giai đoạn nói trên, bóng chuyền nữ Việt Nam không thua Thái Lan ở chung kết, đó là SEA Games lần thứ 29 năm 2017, do khi đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị Indonesia loại ở bán kết, nên không thể vào chung kết để gặp Thái Lan.

Còn tại giải vô địch Đông Nam Á (SEA V-League), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã trải qua 6 trận chung kết toàn thua trước Thái Lan, tính cho đến trận chung kết tối 10/8. Tại Đông Nam Á, bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá là đội mạnh thứ hai khu vực, nhưng khoảng cách từ đội thứ hai đến đội thứ nhất Thái Lan vốn từng được ví von là xa vời vợi.

Thái Lan từng là nổi ám ánh rất lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh: SAVA).

Những thông số ấy phản ánh sự chênh lệch rất lớn giữa hai đội. Đấy cũng chính là lý do mà sau khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đánh bại đội tuyển bóng chuyền Thái Lan 3-2 tối 10/8, ở SEA V-League, tờ Thairath của Thái Lan đã thốt lên: “Chiến thắng lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Họ có một đêm đầy tự hào khi vượt qua bóng chuyền nữ Thái Lan”.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từ chỗ bị dẫn 2-0, đã lật ngược tình thế thắng lại Thái Lan 3-2. Lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Thế nên, không quá khi gọi đấy là đêm lịch sử của họ”, Thairath bình luận tiếp.

Nguyên nhân của sự thay đổi

Thật ra, nếu để ý kỹ, ở các kỳ giải SEA V-League gần nhất, khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan đang được thu hẹp dần. Từ chỗ luôn bị đối thủ thắng với cách biệt rất xa ở các trận chung kết trước đây (thường với tỷ số 3-0), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục gây khó khăn cho Thái Lan ở các trận chung kết gần nhất.

Ở 3 trận chung kết SEA V-League gần đây nhất, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt thua Thái Lan 2-3, 1-3 và 2-3, tức là trận nào chúng ta cũng giành được ván thắng, có trận chỉ thua sát nút đối phương.

Riêng ở trận chung kết chặng 2 SEA V-League tối 10/8, hai tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Bích Tuyền (1m88) và Trần Thị Thanh Thúy (1m93) chơi quá hay.

Thanh Thúy (3) chứng tỏ cô xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh :SAVA).

Chiều cao tốt, các pha đập bóng uy lực của từng người, cộng với chiến thuật điều phối bóng đa dạng của toàn đội, giúp cho các pha tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ít bị đối thủ bắt bài, từ đó giúp chúng ta ghi điểm tốt hơn. Riêng Bích Tuyền ghi đến 45 điểm trong trận đấu này.

Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Ajcharaporn Kongyot nhận xét về đội tuyển Việt Nam: “Trận thua vừa diễn ra cho chúng tôi nhiều bài học. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cần phải thẳng thắn phân tích những bài học này, nhìn thẳng vào sai lầm của chính chúng tôi”.

“Những cú dứt điểm của các vận động viên (VĐV) Việt Nam, đặc biệt là các pha đập bóng của Bích Tuyền cực kỳ sắc bén, cô ấy là người có thể tạo ra những pha bóng mang tính quyết định.

Thật tình chúng tôi không muốn thua cuộc. Tôi mong người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan vẫn sát cánh bên chúng tôi. Mọi người đừng mất niềm tin. Đôi khi chúng ta thành công, nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể thất bại. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ sớm trở lại”.

Cuộc đua ở SEA Games 33 vào tháng 12

Sau giải vô địch Đông Nam Á SEA V-League, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan (từ ngày 22/8 đến 7/9). Sau đó, vào tháng 12, đôi bên sẽ góp mặt tại SEA Games 33, cũng diễn ra ở Thái Lan.

Chủ công Bích Tuyền (10) chắc chắn sẽ bị Thái Lan nghiên cứu kỹ sau SEA V-League năm nay (Ảnh: SAVA).

Nếu như ở giải bóng chuyền vô địch thế giới, cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan hầu như không có hy vọng (Thái Lan từng 3 lần vô địch châu Á, nhưng chưa hề giành Huy chương thế giới), thì ở SEA Games, đôi bên vẫn là những ứng cử viên nặng ký nhất cho hai suất lọt vào trận chung kết.

Chính HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng lường trước những khó khăn mà đội nhà sẽ phải đối diện, khi tái ngộ đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt lên tiếng: “Sau khi đối đầu với Thái Lan nhiều lần và liên tục phải hứng chịu thất bại, tôi xem trận chung kết hôm qua là một trong những cơ hội cuối cùng của tôi. Đấy là bài kiểm tra quan trọng cho bóng chuyền nữ Việt Nam, hướng đến mục tiêu giành Huy chương vàng (HCV) SEA Games”.

“Sau khi bị dẫn trước ở hai hiệp đầu, chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể lật ngược thế cờ. Kết quả là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm được. Tôi xem chiến thắng này là sự khởi đầu. Chúng tôi cần phải giữ nguyên quyết tâm để hướng đến SEA Games 33”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định.

Ở SEA Games 33, khi tái ngộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, phía đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ hơn về chủ công Bích Tuyền của chúng ta. Họ sẽ tìm cách hóa giải tay đập này.

Khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần chơi đa dạng hơn nữa, để không chỉ phụ thuộc vào mỗi Bích Tuyền, đồng thời tiếp tục tạo ra sự bất ngờ cho đối phương.

Đừng quên rằng chiến thắng trước Thái Lan ở SEA V-League đã tạo ra khí thế mới, tạo ra niềm tin cho các cô gái Việt Nam. Từ giờ, chúng ta đã tin rằng chúng ta có thể đánh bại đại diện của cường quốc bóng chuyền số một Đông Nam Á.