Dự báo bão số 5 gây mưa lớn ngay trong những ngày diễn ra Đại lễ 2/9

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 141 của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Sáng 22/8, vùng áp thấp ở phía đông đảo Lu-dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào biển Đông và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 5.

(Ảnh: NCHMF).

Dự báo từ đêm 24 đến hết ngày 27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 600mm, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9. Diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp.

Trong đó, các tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung chỉ đạo, triển khai ngay biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra dông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Thủ tướng lưu ý địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, các đơn vị cần bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó.

Trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quan trắc, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão; các trung tâm du lịch; các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5 và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng lưu ý là bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ.