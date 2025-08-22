Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới trên kênh nào?

Lịch thi đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025: 20h30 ngày 23/8: Việt Nam - Ba Lan 17h00 ngày 25/8: Việt Nam - Đức 17h00 ngày 27/8: Việt Nam - Kenya

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 7/9 tại Thái Lan với sự góp mặt của 32 đội bóng từ các châu lục trên thế giới. Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển nữ Ba Lan, Đức và Kenya. Bảng đấu này sẽ thi đấu tại Phuket. Trong đó, hai đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tranh tài ở giải thế giới (Ảnh: SAVA).

Tính tới thời điểm sáng 22/8, chưa có nhà đài nào tại Việt Nam có bản quyền phát sóng giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Điều này có nghĩa rằng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ không được theo dõi trực tiếp giải đấu này qua các kênh sóng ở tivi.

Thay vào đó, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) sẽ phát sóng trực tiếp giải đấu thông qua kênh Youtube chính thức là World Volleyball. Bên cạnh đó, báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn giải bóng chuyền nữ thế giới gặp Ba Lan vào lúc 20h30 ngày 23/8. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt sẽ lần lượt gặp Đức và Kenya vào các ngày 25/8 và 27/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa lên ngôi ở giải SEA V-League chặng hai (Ảnh: SMM Volleyball).

Ban đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký 14 vận động viên (VĐV) tham dự giải đấu. Tuy nhiên, vào phút chót, Bích Tuyền đã rút lui vì lý do cá nhân. HLV Tuấn Kiệt không kịp bổ sung thêm người. Do đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội bóng duy nhất chỉ có 13 VĐV tham dự giải đấu.

Danh sách 13 VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy.

Trước thềm giải vô địch thế giới, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua hai trận giao hữu với những đối thủ chất lượng. Chúng ta đã thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha và thắng 4-0 trước Kenya. Trước đó, chúng ta đã giành chức vô địch SEA V-League (giải bóng chuyền Đông Nam Á) chặng hai sau chiến thắng trước Thái Lan.