HLV Thái Lan lên tiếng sau trận thua sốc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tối qua (10/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chặng hai SEA V-League tại Ninh Bình.

Sau trận đấu này, HLV Kiattipong Rachatakeangkrai bày tỏ: “Chúng tôi trải qua một trận đấu rất khó khăn trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đối thủ đã nỗ lực hết mức để đối đầu với chúng tôi. Những cầu thủ chủ chốt hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam đều được sử dụng trong trận đấu với Thái Lan”.

HLV Kiattipong Rachatakeangkrai của Thái Lan (Ảnh: Thairath).

“Các vận động viên (VĐV) hiểu rõ sự xuất sắc của đối thủ. Các VĐV của tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng đáng tiếc chúng tôi vẫn thất bại trước bóng chuyền nữ Việt Nam”, HLV Kiattipong Rachatakeangkrai nói thêm.

Thái Lan là một đội tuyển bóng chuyền nữ mạnh tầm cỡ châu Á. Thế nên, thất bại của họ trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khiến HLV Kiattipong Rachatakeangkrai không khỏi suy ngẫm.

Bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan (Ảnh: SAVA).

Điều đáng chú ý ở chỗ hai đội có thể tái ngộ nhau ở các giải đấu quốc tế sắp tới, trong đó có SEA Games 33 vào tháng 12 ở Thái Lan.

HLV Kiattipong Rachatakeangkrai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chia sẻ: “Chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng đối phương, để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và SEA Games”.

“Tôi xin nhắc lại rằng đây là trận đấu ban đầu diễn ra theo kế hoạch của đội tuyển nữ Thái Lan, dù vậy chúng tôi vẫn không thể đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam. Dù sao, thông qua trận đấu này, chúng tôi cũng nhìn ra một số VĐV tiềm năng của mình”, vẫn là lời của HLV Kiattipong Rachatakeangkrai.