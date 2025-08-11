Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ có 4 VĐV trong top 100 thế giới

Volleybox là chuyên gia thống kê, số liệu uy tín trong làng bóng chuyền. Hôm nay (11/8), trang này vừa cập nhật top 100 VĐV hay nhất thế giới trong năm 2025 dựa theo phong độ, thành tích thi đấu.

Thanh Thúy (trái) xếp vị trí thứ 14 thế giới trong năm 2025 (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam).

Trong đó, VĐV Trần Thị Thanh Thúy đã được Volleybox xếp thứ 14 thế giới với 327,85 điểm. Cần nói thêm rằng, ở khu vực Đông Nam Á, không có VĐV bóng chuyền nào có thứ hạng cao hơn Thanh Thúy, kể cả Thái Lan (đội bóng vốn thống trị bóng chuyền nữ Đông Nam Á).

Kể từ đầu năm, Thanh Thúy đã tham gia 10 giải đấu được tính điểm theo Volleybox, trong đó có giải AVC Nations Cup (châu Á), SEA V-League (Đông Nam Á) tới các giải bóng chuyền cấp CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ... Trong đó, chức vô địch SEA V-League chặng 2 giúp Thanh Thúy có thêm 10 điểm.

Nếu tính riêng vị trí chủ công, Thanh Thúy xếp hạng 4 thế giới. Đây là thứ hạng rất cao với VĐV ở khu vực Đông Nam Á.

Xếp sau Thanh Thúy là libero Nguyễn Khánh Đang. Cô xếp hạng 27 thế giới. Khánh Đang cũng có cú nhảy vọt sau khi giành chức vô địch SEA V-League khi được cộng thêm 10 điểm nhờ thành tích tập thể. Ngoài ra, với danh hiệu “libero xuất sắc nhất giải”, Khánh Đang còn được cộng thêm 15 điểm.

Với 235,25 điểm, Khánh Đang là libero hay thứ 3 thế giới hiện tại. Đây cũng là thành tích đáng khen ngợi với VĐV Việt Nam.

Hai cái tên còn lại của bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt trong top 100 thế giới là Nguyễn Thị Bích Tuyền (hạng 85 thế giới, 169,25 điểm) và Vi Thị Như Quỳnh (hạng 86, 169 điểm).

Thanh Thúy là có thứ hạng cao nhất của Đông Nam Á trên bảng xếp hạng thế giới (Ảnh: Volleybox).

Tất nhiên, bảng xếp hạng này chỉ dựa vào thành tích thi đấu và chưa phân hạng ở các giải đấu. Đơn cử như việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa được tranh tài ở sân chơi thế giới như FIVB Nations League. Điều này giúp các học trò của HLV Tuấn Kiệt có thể tích lũy điểm ở các giải đấu thấp hơn.

Trong khi đó, Thái Lan không có gương mặt nào góp mặt trong top đầu thế giới vì họ thi đấu không thành công ở sân chơi thế giới như FIVB Nations League.

Dù sao, việc có tới 4 VĐV góp mặt trong top 100 thế giới là tín hiệu vui với bóng chuyền Việt Nam, tạo đà để chúng ta phát triển trong tương lai.