Djokovic sớm gặp tay vợt gốc Việt, cùng nhánh đấu với Alcaraz ở US Open

Những cặp đấu tứ kết đơn nam có thể xuất hiện ở US Open 2025 (Ảnh: ATP).

Grand Slam cuối cùng trong năm 2025, US Open sẽ diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 24/8 đến 7/9. Novak Djokovic săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, sau khi chứng kiến Sinner và Alcaraz thay nhau vô địch ở 7 giải đấu gần đây nhất.

Theo kết quả bốc thăm, Djokovic đối đầu tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien ở trận mở màn. Đây hứa hẹn là cặp đấu khá thú vị, khi Learner Tien từng hạ Daniil Medvedev ở Australian Open 2025.

Những đối thủ tiềm năng của hạt giống số một Sinner tại US Open 2025 (Ảnh: ATP).

Nếu duy trì được phong độ ổn định và tiến xa ở giải đấu, Djokovic có thể gặp Taylor Fritz ở tứ kết. Đối thủ tiềm năng tiếp theo nếu Djokovic tiến vào bán kết là Carlos Alcaraz.

Hạt giống số hai Carlos Alcaraz khởi đầu giải đấu bằng trận gặp tay vợt người Mỹ Reilly Opelka. Những đối thủ lớn mà Alcaraz có thể chạm trán trên đường vào chung kết là Daniil Medvedev, Caspers Ruud và Ben Shelton.

Hạt giống số một Jannik Sinner chạm trán Vit Kopriva (CH Séc) ở trận mở màn giải đấu năm nay. Ngôi sao người Italy đang nỗ lực để hồi phục chấn thương kể từ Cincinnati Open 2025 và các đối thủ lớn nhất anh có thể chạm trán Jack Draper (tứ kết), Zverev (bán kết).

Nhánh đấu tứ kết của Jannik Sinner (Ảnh: ATP).

Nhánh đấu tứ kết của Carlos Alcaraz (Ảnh: ATP).

Nhánh đấu tứ kết của Zverev (Ảnh: ATP).