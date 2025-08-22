Kylian Mbappe phá kỷ lục của C.Ronaldo ở Real Madrid

Kể từ mùa giải này, Kylian Mbappe đã kế thừa áo số 10 của Luka Modric tại Real Madrid. Ngay lập tức, chiếc áo này đã bán “đắt như tôm tươi” ngoài thị trường, vượt xa mọi kỷ lục trước đó, kể cả của C.Ronaldo.

Mbappe trở thành cầu thủ bán áo chạy nhất mọi thời đại của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Theo báo cáo của Euromericas Sport Marketing, trong vòng 48 tiếng qua đã có hơn 345.000 chiếc áo số 10 của Mbappe được bán ra. Con số này phá vỡ kỷ lục mà chính anh từng thiết lập với áo số 9 (khi mới tới Real Madrid), đồng thời vượt qua cả thành tích của C.Ronaldo.

Mức doanh thu mà áo đấu của Mbappe mang về cho Real Madrid không được tiết lộ. Theo tờ ESPN, từ lâu, tiền đạo người Pháp đã muốn sở hữu áo số 10 ở Bernabeu nhưng chỉ sau khi Modric rời khỏi CLB, anh mới được thỏa ước nguyện.

Việc Real Madrid thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ thương vụ Mbappe vốn đã được dự đoán từ trước. Sức hút toàn cầu của chân sút sinh năm 1998 giúp cho Los Blancos càng thu về được nhiều tiền từ hoạt động thương mại.

Với chiếc áo số 10, Mbappe có thể trở thành biểu tượng mới ở Bernabeu (Ảnh: Foot Africa).

Mbappe đã thi đấu khá tốt ở mùa giải trước khi ghi tới 44 bàn thắng cho Real Madrid. Điều đó giúp anh giành giải Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu. Tuy nhiên, Los Blancos lại không giành được danh hiệu nào.

Bước vào mùa giải này, kỳ vọng đặt lên vai tiền đạo người Pháp càng lớn. Nhiệm vụ hàng đầu của anh là giúp Real Madrid chinh phục chức vô địch Champions League, danh hiệu lớn mà Mbappe vẫn còn thiếu trong sự nghiệp.

Giờ đây, với chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng, Mbappe không chỉ là gương mặt thương mại hàng đầu của CLB mà còn được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh trên hành trình đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao châu Âu.