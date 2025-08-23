Vụ án giết bạn gái đẩy xuống mương nước (kỳ cuối): Gã bạn trai tàn độc

Tháng 10/2017, người dân xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), hoang mang trước thông tin vụ việc một phụ nữ nghi bị hiếp dâm rồi sát hại phi tang dưới mương nước. Sau 2 ngày đêm xác minh, truy tìm, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam cũ bắt được hung thủ.

Truy tìm nghi can gây án

Theo thông tin từ người nhà và bạn cùng phòng với nạn nhân B.T.H. (SN 1983), trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cung cấp, ban chuyên án xác định, người bạn trai quen qua mạng xã hội của nạn nhân chính là nút thắt để phá được vụ án này.

Quá trình sàng lọc, rà soát qua các đặc điểm do nhân chứng cung cấp kết hợp với chiếc xe tang vật của vụ án, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cũ đã dựng chân dung nghi can là Nguyễn Văn Thực (SN 1984), trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ.

Nguyễn Văn Thực thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam cũ).

Xác định được nghi can, ban chuyên án đã tiến hành xác minh nhân thân của đối tượng. Thực và bố mẹ đẻ đã từ mặt nhau, bố mẹ Thực đã ra Hải Phòng làm ăn và làm nghề trồng cỏ thuê nên không biết Thực ở đâu.

Quá trình rà soát cũng xác định Thực sống cùng cô con gái nhỏ ở huyện Lý Nhân. Thực là đối tượng có mối quan hệ tình ái phức tạp. Cơ quan điều tra đã xác định 4 người bạn gái cũ của Thực. Từ 4 người này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam thu thập được nhiều thông tin quan trọng: Thực là gã sở khanh, luôn lợi dụng tình cảm và vật chất của các cô gái có hoàn cảnh éo le có con nhỏ, ly thân chồng.

Đặc biệt, từ khi phát hiện thi thể của chị B.T.H., đối tượng Nguyễn Văn Thực đã bỏ nhà đi không ai rõ hành tung.

Cơ quan điều tra thu thập được thông tin đối tượng Thực một người mẹ nuôi ở Nam Định, còn cụ thể địa chỉ ở đâu thì không biết. Từ thông tin này, mũi công tác của Đội trọng án phối hợp với Công an huyện Giao Thủy, Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ tiến hành rà soát.

Khi tổ công tác xác định được nhà mẹ nuôi của Thực ở xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ thì không phát hiện được Thực có trong nhà, gia đình mẹ nuôi của Thực.

Sau quá trình rà soát, đúng như nhận định của ban chuyên án, khoảng 20h ngày 26/10/2017, cơ quan công an đã bắt giữ được Thực tại nhà mẹ nuôi Thực ở xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ.

Chân dung gã bạn trai tàn độc

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên, Thực thừa nhận hắn chính là kẻ sát hại chị B.T.H. với lý do bị chị H. từ chối quan hệ tình dục.

Theo cảnh sát, Nguyễn Văn Thực khai nhận, qua mạng xã hội, tháng 10/2017, Thực quen biết chị H.. Từ đó, Thực liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho chị H. để tán tỉnh, đặt quan hệ yêu đương.

Do có cùng hoàn cảnh một mình nuôi con, chị H. nảy sinh đồng cảm với Thực. Ngày 23/10/2017, Thực mổ một con gà rồi hẹn chị H. sẽ mang đến phòng trọ tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ để ăn. Chị H. và bạn cùng phòng đã mua bia về cùng ăn với Thực.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi ăn xong thì Thực rủ chị H. đi uống nước, cả hai đi đến khu vực hồ Chùa Bầu, TP Phủ Lý cũ. Tại đây, Thực tiếp tục uống rượu. Khoảng 22h thì Thực rủ chị H. đi về nhà Thực ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân cũ chơi để biết gia cảnh.

Khi đến nhà Thực, chị H. thấy đồ đạc bừa bộn nên không vào nhà. Thực rủ chị H. ra khu vực mương nước đối diện nhà ngồi tâm sự.

Sau những lời nói tán tỉnh yêu đương, Thực đề nghị quan hệ tình dục thì bị chị H. từ chối. Bực tức trước thái độ của chị H., Thực đã dùng viên gạch đập vào đầu nạn nhân. Sau đó, đối tượng kéo nạn nhân ra khu vực có bậc tam cấp gần đó tiến hành việc xâm hại tình dục nạn nhân.

Ngày 27/3/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam cũ tuyên án tử hình với bị cáo Nguyễn Văn Thực về 2 tội Giết người và Hiếp dâm (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam cũ).

Vì sợ chị Huệ còn sống sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình, Thực đã đẩy chị H. xuống mương nước rồi đi về nhà.

Khi người dân phát hiện thi thể chị H., Thực mang theo con gái nhỏ lập tức bỏ trốn. Vào thời điểm này bị bắt giữ, Thực đang chờ nhận tiền của người em trai từ Hà Nội gửi về để trốn sang Trung Quốc với người bạn gái cũ.

Ngày 27/3/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam cũ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực về 2 tội Giết người và Hiếp dâm.