Báo Indonesia chỉ ra điều bất thường của đội tuyển Việt Nam

Như đã biết, đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu giao hữu với các đội tuyển khác trong tháng 9 trong dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA). Thay vào đó, đội bóng sẽ thi đấu giao hữu với hai CLB Nam Định (ngày 4/9) và Công an Hà Nội (7/9).

Tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 9 (Ảnh: Minh Quân).

Thậm chí, HLV Kim Sang Sik còn không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong dịp này. Ông sẽ giao quyền cho trợ lý để tập trung dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Phú Thọ. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Bangladesh (ngày 3/9), Singapore (ngày 6/9) và Yemen (ngày 9/9).

Nhận định về điều này, báo giới Indonesia cho rằng đây là động thái bất thường của đội tuyển Việt Nam. Tờ CNN Indonesia có bài viết: “Đội tuyển Việt Nam đã đưa ra quyết định bất thường khi chỉ chơi các trận giao hữu với các CLB quốc nội trong loạt trận FIFA Days tháng 9”.

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Động thái của đội tuyển Việt Nam rất khác biệt so với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu với hai đối thủ là Kuwait và Lebanon để chuẩn bị cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Thái Lan sẽ tổ chức King’s Cup với Fiji, Iraq và Hong Kong (Trung Quốc). Malaysia sẽ chạm trán với Singapore và Palestine trong các trận giao hữu.

HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á vào tháng 9 (Ảnh: VFF).

Đội tuyển Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA khi không thi đấu giao hữu quốc tế. Lý do có thể là vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang Sik muốn tập trung cho đội U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà Việt Trì. Họ sẽ nằm chung bảng với Yemen, Singapore và Bangladesh”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 113 trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng ta có nguy cơ bị Indonesia vượt qua. Đội bóng xứ Vạn đảo đã vươn lên vị trí thứ 118 thế giới và chỉ kém đội tuyển Việt Nam 15 điểm.