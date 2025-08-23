Khả năng bão số 5 sẽ gây đợt mưa rất to trên diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ ngày 23-24/8 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định hai ngày tới, khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng giai đoạn đêm 24-26/8 có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới có mưa rào và dông vào chiều và tối, ngày nhiều nơi có nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 24 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm do ảnh hưởng của bão số 5 dự kiến hình thành.

Nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ những ngày tới mưa to đến rất to do ảnh hưởng bão số 5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dịp 2/9, miền Bắc ngày nắng, xác suất mưa thấp Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1 đến 5/9, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông, ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. Theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 23/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi đêm và sáng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.