Tài tử “Diên hi công lược” nói gì khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình?

Ngày 22/8, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Hứa Lệ Sa bất ngờ đăng bài bóc phốt Hứa Khải, khẳng định cô từng có quan hệ tình cảm với nam diễn viên và bị phản bội khi họ còn trong mối quan hệ.

Hứa Lệ Sa kể lại rằng, cô và Hứa Khải từng có mối quan hệ yêu đương sâu đậm. Tuy nhiên, chuyện tình đã kết thúc vào năm 2022, khi cô phát hiện bạn trai và nữ diễn viên Triệu Tình (đồng nghiệp cùng công ty quản lý với Hứa Khải) cặp kè.

Công ty quản lý của Hứa Khải thừa nhận, nam diễn viên từng hẹn hò với Hứa Lệ Sa nhưng hiện tại, họ đã chia tay (Ảnh: Sina).

Ngay sau khi bê bối nổ ra, phía công ty quản lý của Hứa Khải và Triệu Tình đã lên tiếng phản hồi. Đại diện công ty quản lý của Hứa Khải thừa nhận, nam diễn viên Diên hi công lược và Hứa Lệ Sa từng có khoảng thời gian tìm hiểu trong quá khứ. Tuy nhiên, họ đã không còn giữ quan hệ vào thời điểm hiện tại.

Phía công ty quản lý của Hứa Khải kiên quyết bác bỏ việc nam diễn viên ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty. Đại diện công ty cho biết, những thông tin được Hứa Lệ Sa công khai không hoàn toàn chính xác.

Họ nghi ngờ tin đồn được công bố nhằm bôi nhọ hình ảnh của nam diễn viên. Công ty kêu gọi cộng đồng mạng tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt.

Nhà sản xuất Vu Chính, người có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Hứa Khải và đồng thời là người điều hành công ty quản lý nam diễn viên, tuyên bố đã báo cảnh sát để xử lý những người tung tin đồn ác ý.

Nữ diễn viên Triệu Tình bất ngờ bị lôi vào chuyện tình của Hứa Khải và Hứa Lệ Sa (Ảnh: Sina).

Vu Chính đã mở một buổi phát sóng trực tiếp để giải thích cặn kẽ về sự việc. Trong buổi trò chuyện của mình, Vu Chính khẳng định, Hứa Khải và nữ diễn viên Triệu Tình chưa từng hẹn hò và mối quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Về việc hai người cùng vào khách sạn, Vu Chính giải thích, ông đã đề nghị Triệu Tình giúp Hứa Khải cải thiện kỹ năng thoại nên yêu cầu cô tới gặp nam diễn viên tại khách sạn.

Vu Chính cũng chỉ trích nữ diễn viên Hứa Lệ Sa tung tin đồn vô căn cứ và ám chỉ có người đứng sau hãm hại Hứa Khải. Vu Chính cho hay, nam diễn viên 30 tuổi thực sự bị tổn thương vì những tin tức trên.

Cũng trong ngày 22/8, trên trang cá nhân của mình, Hứa Khải chính thức lên tiếng và cho biết đã báo cảnh sát, làm thủ tục khởi kiện những người tung tin đồn. Trong thông báo này, nam diễn viên không nêu đích danh nữ diễn viên Hứa Lệ Sa mà để là “một người dùng mạng xã hội”.

Hứa Khải là nam diễn viên thế hệ 9X nổi tiếng của Trung Quốc hiện tại (Ảnh: Sina).

Hứa Khải (SN 1995) gia nhập làng giải trí từ năm 2013 khi tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Năm 2016, anh ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu rồi trở thành nghệ sĩ dưới sự đào tạo của biên kịch tài năng Trung Quốc Vu Chính. Vai diễn ngự tiền thị vệ điển trai Phó Hằng trong Diên hi công lược đã mang đến thành công ngoài mong đợi cho nam diễn viên trẻ.

Sở hữu ngoại hình thư sinh và điển trai, Hứa Khải nhanh chóng có một lượng khán giả nữ đông đảo. Sau Diên hi công lược, anh tiếp tục góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng như: Ly Ca Hành, Khi em mỉm cười rất đẹp, Định luật tình yêu 80/20…

Gần đây, vai diễn trong Thừa hoan ký đóng cùng Dương Tử đã giúp anh chinh phục khán giả và chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất.