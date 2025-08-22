Báo Ba Lan nhận xét thẳng thắn về bóng chuyền nữ Việt Nam trước trận mở màn

Lịch thi đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025: 20h30 ngày 23/8: Việt Nam - Ba Lan 17h00 ngày 25/8: Việt Nam - Đức 17h00 ngày 27/8: Việt Nam - Kenya

Trong trận mở màn giải bóng chuyền nữ thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Ba Lan vào lúc 20h30 ngày 23/8. Đây là thử thách lớn với đoàn quân HLV Tuấn Kiệt bởi tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan xếp thứ 3 thế giới (chỉ sau Brazil và Italy).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tham dự giải thế giới (Ảnh: AVC).

Trước thềm trận đấu này, báo giới Ba Lan cũng tìm hiểu khá kỹ về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tờ Strefa Siatkowki có bài phân tích khá dài về đội bóng của HLV Tuấn Kiệt.

Tờ báo này phân tích: “Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đang đến rất gần. Đây là dịp để dịp để phân tích sức mạnh các đối thủ cùng bảng của tuyển Ba Lan. Trong đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đối thủ khá xa lạ.

Đây mới là lần đầu tiên các cô gái Việt Nam bước ra sân chơi bóng chuyền nữ thế giới. Đội bóng này đang đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIVB. Thời gian gần đây, họ đã liên tiếp giành được các danh hiệu khu vực, giúp thăng tiến đáng kể. Nên nhớ, hồi đầu năm 2025, đội bóng chuyền nữ Việt Nam mới chỉ xếp hạng 32.

Lần cuối cùng Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIVB là vào tháng 6/2024, kể từ đó đến nay liên tục gặt hái chiến thắng. Tuy vậy, so với Thái Lan, đội bóng ở Đông Nam Á xếp cao hơn một bậc, đội bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn rất hạn chế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chính vì thế, giải vô địch thế giới năm nay sẽ là cột mốc lịch sử, hứa hẹn tạo động lực lớn cho sự phát triển trong tương lai cho bóng chuyền Việt Nam.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho rằng việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá nhất thế giới là niềm tự hào to lớn. Đây là khoảnh khắc lịch sử, mở ra một chương mới cho bóng chuyền nước nhà.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 41 lần vô địch tại các giải đấu chính thức, nhiều nhất là ở VTV Cup, giải đấu do chính Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khởi xướng, với 17 lần vô địch (8 lần về nhì, 3 lần xếp thứ ba).

Tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan xếp thứ 3 thế giới (Ảnh: FIVB).

Thành tích nổi bật khác của họ tới ở các giải đấu như SEA Games và giải SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á). Một trong những cột mốc đáng nhớ của bóng chuyền nữ Việt Nam là tấm Huy chương đồng Challenger Cup 2024 (giải đấu của FIVB). Ngoài ra, trong 3 năm trở lại đây, bóng chuyền nữ Việt Nam còn thống trị giải AVC Women's Volleyball Nations Cup với 3 lần liên tiếp vô địch.

Dù thế nào, đội bóng tân binh này vẫn được xem là ẩn số thú vị. Trước thềm giải vô địch thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra chất lượng, trong đó có chiến thắng trước Thái Lan. Ngay trước giải đấu, họ cũng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Kenya”.