VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam gây ấn tượng mạnh vì xinh đẹp

Bích Thủy sinh năm 2000 và sở hữu chiều cao tới 1,84m. Vận động viên (VĐV) này không chỉ thi đấu chắc chắn trong vai trò phụ công (có vai trò chính là chắn bóng và tấn công nhanh ở vị trí giữa lưới) mà còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp.

Bích Thủy gây ấn tượng với CĐV Thái Lan vì vẻ ngoài xinh đẹp (Ảnh: SMM Volleyball).

Mới đây, tờ SMM Volleyball (Thái Lan) đã đăng tải bức hình các VĐV Việt Nam di chuyển tới Thái Lan để tham dự giải thế giới. Trong đó, người hâm mộ xứ Chùa vàng đặc biệt chú ý tới Bích Thủy.

Tài khoản có tên Kimimaro Asuki bình luận: “Tôi biết cô gái này. Đó là VĐV xinh đẹp, hiền lành. Một phụ công xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm ngoái, cô ấy từng thi đấu ở Hàn Quốc”.

Tài khoản khác có tên Arisa Tonphai viết: “Một vẻ đẹp dễ thương, hiền lành”.

Tài khoản Sasiwan Rakdee tiếp lời: “VĐV Việt Nam rất đẹp. Cô ấy chắn bóng tốt và ghi khá nhiều điểm”.

Bích Thủy vừa trở về Việt Nam sau thời gian thi đấu ở Hàn Quốc (Ảnh: Kovo).

Một người khác cũng khen ngợi: “Tôi thích vẻ đẹp dễ thương như vậy”.

Tài khoản Chuwong Thongmak viết: “Tôi sẽ theo dõi Bích Thủy thi đấu ở giải này. Đó là cô gái dễ thương và là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam”.

Người tiếp theo bình luận: “Tôi rất thích vẻ đẹp dễ thương kiểu trẻ con thế này”.

Bích Thủy là phụ công của CLB Hóa chất Đức Giang. Năm ngoái, nữ VĐV sinh năm 1997 từng sang Hàn Quốc khoác áo CLB GS Caltex Seoul Kixx. Vào tháng 3 năm nay, cô mới về nước để thi đấu sau khi hết hạn cho mượn. Theo thống kê, Bích Thủy là một trong những VĐV có tỷ lệ chắn bóng tốt nhất ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc.

Bích Thủy nhận giải Phụ công xuất sắc nhất SEA V-League chặng 2 (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam).

Quãng thời gian thi đấu ở Hàn Quốc giúp Bích Thủy tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Ở SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) chặng hai vừa qua, VĐV này đã giành giải Phụ công xuất sắc nhất, góp công giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 7/9 tại Thái Lan với sự góp mặt của 32 đội bóng từ các châu lục trên thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Ba Lan, Đức, Kenya. Chúng ta sẽ thi đấu trận ra quân gặp Ba Lan vào lúc 20h30 ngày 23/8.