Đội trưởng Thái Lan nói thẳng nguyên nhân thua bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Thái Lan ở chặng 2 SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) tại Ninh Bình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan (Ảnh: Sava).

Kết quả này không chỉ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên vượt qua đối thủ sau hàng chục năm toàn thua mà còn mang về chức vô địch SEA V-League đầu tiên trong lịch sử.

Sau thất bại trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội trưởng Ajcharaporn Kongyot thẳng thắn thừa nhận sức mạnh của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Cô cho rằng nguyên nhân chính nằm ở việc Thái Lan không thể hóa giải những pha ghi điểm của đội chủ nhà, khiến thế trận dần nghiêng hẳn về phía Việt Nam, dẫn tới việc để thua liên tiếp ở 3 set cuối.

"Thắng thua đều có mặt tích cực và tiêu cực. Không ai muốn thua, nhưng trận thua hôm nay đã dạy cho chúng tôi một bài học. Cả đội cần nhìn nhận lại những sai lầm và quay trở lại tập luyện. Những cú dứt điểm các cô gái Việt Nam cực kỳ sắc bén.

Họ gần như đã làm chủ trận đấu kể từ set 3, kể từ đó hàng phòng ngự của chúng tôi dường như bị choáng ngợp và mất tập trung. Tôi hy vọng người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ đội nhà sau thất bại này. Đây là cú sốc lớn mà cả đội cần vượt qua, chúng tôi đã có cả thành công lẫn thất vọng.

Mong rằng các bạn sẽ luôn sát cánh cùng chúng đội tuyển và giúp bóng chuyền Thái Lan vượt qua khó khăn này”, Ajcharaporn Kongyot chia sẻ sau trận đấu.

Đội trưởng của đội tuyển nữ Thái Lan (ngoài cùng bên trái) thừa nhận sức mạnh của Việt Nam (Ảnh: Sava).

Màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt là màn thể hiện đến từ chủ công Nguyễn Bích Tuyền. Tài năng 25 tuổi thi đấu trọn vẹn cả 5 set, đập bóng 72 lần và ghi tổng cộng 45 điểm (42% tổng số điểm của cả đội).

Màn trình diễn siêu hạng giúp Bích Tuyền đoạt danh hiệu vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất trận đấu. “Không sai khi nói rằng Thái Lan thua vì họ không thể xử lý được những cú đập bóng đến từ Bích Tuyền”, tờ Daily Online của Thái Lan viết.

Chiến thắng này như một cách phục hận ngọt ngào của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau thất bại cay đắng với tỷ số 2-3 trước Thái Lan ở trận chung kết chặng 1 SEA V-League 2025.

Đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã khép lại chặng 2 SEA V-League 2025 với ngôi vị cao nhất, mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử cho bóng chuyền nữ nước nhà.