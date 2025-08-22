Thắng đậm CLB Công an TPHCM, Thể Công Viettel giành ngôi đầu V-League

Ở trận ra quân sớm vòng 2 V-League diễn ra vào tối 22/8, CLB Thể Công Viettel đặt quyết tâm giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi vương khi đoàn quân của HLV Velizar Popov trước đó đã phải chia điểm với CLB Công an Hà Nội ở vòng 1 vào cuối tuần trước.

Thể Công Viettel (áo đỏ) tạo ra thế trận dồn ép trước đội khách Công an TPHCM trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội chủ nhà đã chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu và bước ngoặt trận đấu đến từ phút 19 khi trọng tài xác định Felipe đã có tình huống dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, qua đó cho Thể Công Viettel được hưởng một quả phạt đền.

Pedro Henrique ăn mừng bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel sau pha đá phạt đền ở phút 20 của trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trên chấm 11m, Pedro Henrique dễ dàng đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang và giúp Thể Công Viettel có bàn mở tỷ số. Lợi thế dẫn bàn giúp đội chủ nhà chơi bóng đầy tự tin và khiến hàng thủ của đội khách luôn trong thế chống đỡ. Dù vậy hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về phía Thể Công Viettel tuy nhiên đội chủ nhà vẫn gặp bế tắc trước hàng thủ chơi phòng ngự tập trung của đội khách. Ngược lại dù bị dẫn bàn nhưng CLB Công an TPHCM cũng gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Việt.

Đội khách Công an TPHCM gặp khó khăn trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên sự kiên trì trong các pha tổ chức tấn công của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp khi cầu thủ vào sân thay người Damian Vũ có pha bứt tốc mạnh mẽ vượt qua cả thủ thành Patrick Lê Giang để giúp đội nhà dẫn cách biệt 2 bàn.

Bàn thua này khiến tâm lý của đội khách chùng xuống và tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ 90+1. Đó là tình huống mà tiền đạo Lucao băng xuống vòng cấm nhận đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái không cho thủ thành Patrick Lê Giang có cơ hội cản phá.

Thể Công Viettel đã giành trọn 3 điểm khi đối đầu với CLB Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chung cuộc CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng đậm 3-0 trước Công an TPHCM để tạm thời vươn lên giành ngôi đầu LPBank V-League 2025-26 với 4 điểm sau hai vòng đấu.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Wesley Nata, Viết Tú, Lê Quốc Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique

CLB Công an TPHCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Matheus Felipe, Endrick, Đức Phú, Quốc Cường, Hoàng Phúc, Huy Toàn, Schorr Utzig, Tiến Linh