FIVB bình luận về cơ hội của bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới

"Tuyển Việt Nam sắp có màn ra mắt tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới. Họ xứng đáng với thành tích này khi về đích thứ tư tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023", FIVB nhấn mạnh trong bài viết trên trang chủ Volleyball World khi bình luận về cục diện của bảng G - bảng đấu có sự hiện diện của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 đến 7/9.

Đáng chú ý, FIVB bất ngờ nhắc tên VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền khi VĐV sinh năm 2000 quyết định rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam và không tham dự giải vô địch thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đặt quyết tâm cao dù đối chuyền Bích Tuyền rút lui và không tham dự giải vô địch thế giới vào phút cuối (Ảnh: SAVA).

"Đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 22 trên bảng xếp hạng thế giới, chỉ cao hơn Kenya một chút. Đầu năm nay, Việt Nam đã vô địch AVC Nations Cup lần thứ ba liên tiếp. Chưa đầy hai tuần trước, đội tuyển đã giành được huy chương vàng lịch sử tại một giải đấu thuộc Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League).

Tuy nhiên, cầu thủ giá trị nhất của cả hai giải đấu này, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, sẽ không đến Phuket cùng đội tuyển Việt Nam, nhưng đội sẽ có sự góp mặt của các thành viên xuất sắc như các cầu thủ tấn công biên Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh, trung vệ Trần Thị Bích Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang", FIVB bình luận trong phần nội dung.

Nói về cục diện của bảng G cũng như cơ hội vượt qua vòng bảng của các đội, FIVB cho rằng đội tuyển nữ Ba Lan và Đức là hai ứng viên sáng giá.

"Ba Lan là đội tuyển có thứ hạng cao nhất giành quyền tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới thông qua bảng xếp hạng thế giới. Họ cũng là đội tuyển có thứ hạng cao nhất trong số 4 đội ở bảng G (hiện đang xếp hạng 3 thế giới).

Họ đã 11 lần tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới và tấm huy chương bạc mà họ giành được tại kỳ giải đầu tiên năm 1952 là thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử giải đấu.

12 trong số 14 cầu thủ của đội hình xuất sắc đại diện cho đội chủ nhà tại vòng chung kết VNI tháng trước tại Gdansk đã được HLV trưởng người Italy, Stefano Lavarini chọn vào đội tuyển Ba Lan tham dự giải vô địch thế giới.

Danh sách này nổi bật với những cái tên như trung vệ kiêm đội trưởng Agnieszka Korneluk và các chủ công Magdalena Stysiak, Martyna Lukasik và Malwina Smarzek, cùng một số cái tên khác", FIVB bày tỏ về sức mạnh của đội tuyển nữ Ba Lan.

Trong khi đó nói về tuyển Đức, FIVB cũng nhấn mạnh: "Đội tuyển Đức đã tham dự 17 kỳ giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới trước đó, và thành tích tốt nhất của họ cho đến nay là vị trí thứ 4 mà đội tuyển Đông Đức đạt được vào các năm 1974 và 1986. Đầu năm nay, Đức đã đứng thứ 7 tại giải vô địch bóng chuyền các quốc gia châu Âu.

Tại Thái Lan, đội hình của HLV trưởng người Italy, Giulio Bregoli sẽ được dẫn dắt bởi chủ công 25 tuổi Camilla Weitzel. Libero Anna Pogany, các cầu thủ tấn công biên Lina Alsmeier, Lena Stigrot và Hanna Orthman, và chủ công Marie Scholzel sẽ là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong số 14 cầu thủ đến Phuket".

Tại vòng bảng của giải vô địch thế giới năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp Ba Lan ngày 23/8, chạm trán Đức ngày 25/8, trước khi đối đầu với Kenya ngày 27/8.