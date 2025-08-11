Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam ghi điểm số không tưởng trước Thái Lan

Chiến thắng 3-2 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan ở chặng hai SEA V-League tạo cú sốc lớn cho giới bóng chuyền quốc tế. Trong chiến thắng này, người gây sốc nhất là chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, cô ghi đến 45 điểm trước Thái Lan.

Bích Tuyền (10) ghi đến 45 điểm cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trước Thái Lan (Ảnh: SAVA).

Cụ thể, ở hiệp một, Bích Tuyền ghi được 9 điểm. Ở hiệp này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 17-25.

Sang hiệp hai, Bích Tuyền ghi được 8 điểm, cho dù đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thua đối thủ 24-26.

Từ hiệp ba, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình lật ngược thế cờ, vai trò của chủ công Bích Tuyền càng quan trọng. Cô ghi được 10 điểm, giúp chúng ta thắng hiệp đấu này 25-17.

Bích Tuyền ghi được 42% số điểm của toàn đội (Ảnh: SAVA).

Ở hiệp 4, Bích Tuyền ghi 8 điểm, còn đội tuyển Việt Nam thắng 25-22. Sang đến hiệp 5, Bích Tuyền ghi đến 10 điểm, cho dù hiệp 5 là hiệp ngắn nhất trong số các hiệp đấu của một trận bóng chuyền (các đội chỉ thi đấu đến điểm số 15 hoặc hơn 15 điểm, nhưng cách đối phương hai điểm, thay vì đánh đến 25 điểm như 4 hiệp còn lại).

Ở hiệp thi đấu cuối cùng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 16-14, chung cuộc thắng Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22 và 16-14).

Phong độ cao của Bích Tuyền góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên cơn địa chấn trước đội bóng rất mạnh ở châu Á là Thái Lan. Tổng cộng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi được 107 điểm, riêng Bích Tuyền ghi 45 điểm, tức cô ghi được khoảng 42% tổng số điểm của cả đội.