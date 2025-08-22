Cầu truyền hình nghệ thuật đặc biệt "Thời cơ vàng" kết nối 3 miền

Tối 22/8, chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Thời cơ vàng" diễn ra đồng thời tại 3 điểm cầu: Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Bến Nhà Rồng (TPHCM).

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Huế, TPHCM tổ chức và thực hiện. Đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Lương Cường, tại điểm cầu TP Huế có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính; tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Cột cờ Hà Nội (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Tại 3 điểm cầu còn có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.

Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Bác Hồ, chương trình đưa khán giả qua ba chương đầy cảm xúc, gồm: Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công; nhất định thành công.

Chương trình đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do,...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn (Huế) (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước. Đó là bà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; Đại tá - Anh hùng Tư Cang, người đứng đầu Cụm Tình báo H63 huyền thoại,...

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, chương trình mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam, với sự tham gia của nhiều ca sĩ Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hà Anh Tuấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại điểm cầu Bến Nhà Rồng TPHCM (Ảnh: Thu Hương/TTXVN).

Tại chương trình, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm còn mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của đời ông - bài thơ Đất nước.

Ngoài ra trích đoạn kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ cũng được các nghệ sĩ trình diễn đầy cảm xúc, mang thông điệp sâu sắc, như đang nói về chính cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình chính luận mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh.

Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với các công nghệ trình diễn hiện đại.

Tại điểm cầu Thủ đô, lần đầu tiên một sân khấu đa chiều được dựng lên ngay tại Cột cờ Hà Nội với hệ thống màn LED mang đến một diện mạo mới đầy sống động cho công trình cổ kính.

Ở Huế, công nghệ 3D Mapping đã được tận dụng tối đa, tạo nên sự giao thoa ngoạn mục giữa di sản hàng trăm năm và hơi thở hiện đại. Còn tại Bến Nhà Rồng, sự kết hợp giữa nét trầm mặc của công trình lịch sử và sự trẻ trung, năng động đã tạo ra một trải nghiệm thị giác độc đáo, đậm chất thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” là một hành trình để khán giả sống, cảm nhận và hành động, qua đó thấy mình trong mỗi câu chuyện của quá khứ, trong những giấc mơ của hôm nay và trong khát vọng về một tương lai hùng cường; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của dân tộc Việt Nam, cũng như những thời cơ và trách nhiệm xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.