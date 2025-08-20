C.Ronaldo gây tranh cãi ở bàn thắng giúp Al Nassr vào chung kết

Ở trận bán kết siêu cúp Saudi Arabia đêm qua tại Hong Kong (Trung Quốc), Al Nassr đã sớm có bàn mở tỷ số vào lưới Al Ittihad với pha lập công của Sadio Mane ở phút 10. Sau đó, Al Ittihad có bàn thắng gỡ hòa do công của cựu cầu thủ Tottenham, Steven Bergwijn ở phút 16.

C.Ronaldo ăn mừng bàn thắng tranh cãi (Ảnh: Al Nassr).

Điều đáng nói, tới phút 25, Mane đã nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Al Nassr vào thế khó. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 61, khi Mohamed Simakan tung đường chuyền xé toang hàng thủ Al Ittihad cho C.Ronaldo băng xuống. Thay vì dứt điểm, siêu sao người Bồ Đào Nha chuyền ngang để tân binh Joao Felix dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Trọng tài biên lập tức phất cờ báo việt vị, tưởng như bàn thắng bị từ chối. Thế nhưng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng, xác định Ronaldo chưa việt vị. Bàn thắng được công nhận cho Al Nassr. Đây chính là bàn ấn định chiến thắng cho CLB này.

Quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài khiến người hâm mộ trên mạng xã hội dậy sóng, nhiều người khẳng định CR7 đã đứng dưới hàng thủ đối phương. Một tài khoản trên Twitter mỉa mai: “Phòng ngự đâu? Việt vị đâu? Đây là giải đấu kiểu gì vậy?”.

C.Ronaldo vẫn tràn đầy khát khao ở tuổi 40 (Ảnh: Getty).

Người khác viết: “Trọng tài đã thổi việt vị, nhưng VAR can thiệp vì C.Ronaldo liên quan và trao cho Al Nassr bàn thắng từ trên trời rơi xuống”.

Người thứ ba đả kích: “C.Ronaldo rõ ràng việt vị mà. Anh ta luôn là tâm điểm tranh cãi”.

Bất chấp tranh cãi, C.Ronaldo vui mừng chia sẻ hình ảnh ăn mừng trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Let’s go” (tạm dịch: Tiến lên thôi!).

Ở tuổi 40, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn khát khao danh hiệu và đặt mục tiêu giúp Al Nassr đăng quang siêu cúp Saudi Arabia.

HLV Jorge Jesus, người mới dẫn dắt Al Nassr mùa hè này, cũng coi C.Ronaldo là động lực quan trọng để nhận lời đối diện với thách thức ở Al Nassr. Trước trận đấu với Al Ittihad, ông thẳng thắn cho biết: “Sự hiện diện của Cristiano là một trong những lý do lớn khiến tôi đồng ý đến đây. Tôi muốn cùng các cầu thủ tập trung vào mục tiêu giành danh hiệu.”

Al Nassr sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Al Qadisiyah và Al Ahli Saudi ở trận chung kết siêu cúp Saudi Arabia diễn ra vào ngày 23/8.