Lamine Yamal vào khách sạn với nữ ca sĩ xinh đẹp, Barcelona lo sốt vó

Yamal dạo bước cùng Nicole ở Monaco

Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha vừa đăng tải bức hình Lamine Yamal và Nicki Nicole xuất hiện ở khách sạn The Maybourne Riviera ở Monaco. Họ đi dạo phố cùng nhau. Ngôi sao trẻ của Barcelona mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, còn ca sĩ Nicole mặc trang phục tối màu.

Theo thông tin từ báo giới xứ sở Bò tót, hai người đã bay chuyên cơ sang Monaco chỉ một ngày sau khi Yamal cùng Barcelona giành chiến thắng 3-0 trước Mallorca ở vòng 1 La Liga. Đó là trận đấu mà thần đồng 18 tuổi đã tỏa sáng khi đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo thành bàn.

Yamal bị phát hiện đi chuyên cơ với Nicole tới Paris (Ảnh: Twitter).

Yamal và Nicole lần đầu gặp mặt trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của thần đồng người Tây Ban Nha vào hôm 12/7. Sau đó, hai người được cho là “tán tỉnh khá nhiều”. Tới hôm 24/7, bức hình hai người hôn nhau trong hộp đêm lúc 4h sáng được công bố, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ giữa họ.

Tới ngày 11/8, Nicole đã xuất hiện trên khán đài sân Camp Nou để theo dõi Barcelona giành chiến thắng 5-0 trước Como ở Joan Gamper Cup. Nữ rapper mặc áo số 10 của Yamal, khiến cho những nghi ngờ ngày càng gia tăng.

Chuyến du lịch ở Monaco là lần đầu tiên Yamal và Nicole công khai mối quan hệ. Trên mạng xã hội, Yamal đã đăng tải bức hình tập luyện ở khách sạn The Maybourne Riviera, còn Nicole cũng đăng hình tạo dáng trên du thuyền.

Cả hai bị phát hiện ở chung phòng khách sạn (Ảnh: Instagram).

Dù không chụp chung nhưng người hâm mộ nhận ra rằng họ đã ở chung một phòng khi bàn ăn, nội thất, đầu giường cho đến bức tranh treo tường trong bức hình của hai người giống hệt nhau. Giới truyền thông Tây Ban Nha khẳng định chắc nịch Yamal và Nicole đã ở chung phòng khách sạn.

Chưa dừng lại ở đó, Nicole đeo chiếc vòng cổ từng thấy trên người Yamal. Thậm chí, một số hình ảnh trên mạng xã hội còn cho thấy tiền đạo của Barcelona sử dụng hình của nữ rapper người Argentina làm hình nền điện thoại.

Nicole mặc áo của Yamal xuất hiện trên khán đài sân Camp Nou ở trận đấu giữa Barcelona và Como (Ảnh: Getty).

Việc Yamal liên tục dính vào tin đồn tình ái khiến cho Barcelona vô cùng lo lắng. Cầu thủ này mới 18 tuổi và ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Nếu như Yamal không duy trì nếp sinh hoạt và tập luyện điều độ, anh hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của nhiều tiền bối như Ronaldinho, Robinho...

Nicki Nicole là ca sĩ nổi tiếng ở Argentina. Cô là chủ nhân của một số đĩa đơn nổi tiếng như Wapo Traketero, Colocao, Mamichula, Mala Vida. Tài khoản mạng xã hội của Nicole có 22 triệu lượt người theo dõi.