Giải Pickleball Bộ Nội vụ: Sôi động, kịch tính và nhiều ấn tượng

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ I.

Giải Pickleball Bộ Nội vụ 2025 là điểm nhấn đáng chú ý trong phong trào rèn luyện thể thao, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Ngay trong buổi sáng 22/8, giải Pickleball Bộ Nội vụ 2025 diễn ra sôi nổi với 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Sự kiện đã thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ. Dù là lần đầu được tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, có trình độ chuyên môn cao đến từ các vận động viên.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, bầu không khí đã “nóng” lên với những pha bóng đôi công hấp dẫn, các màn cứu bóng ngoạn mục và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Nhiều cặp đấu diễn ra căng thẳng đến những điểm số cuối cùng, cho thấy tinh thần quyết tâm và sự ngang tài ngang sức giữa các đội.

Không chỉ là nơi tranh tài, giải đấu còn là dịp để các đơn vị giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết và lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong toàn ngành Nội vụ.

Các vận động viên tham dự đều thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần fair-play và khát khao cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt.

Ngoài những khoảnh khắc tranh tài gay cấn, giải đấu còn tạo ra một không khí thân thiện và hào hứng. Các VĐV không chỉ là đối thủ trên sân mà còn là những người bạn, đồng nghiệp ngoài đời.

Sự thành công của giải Pickleball Bộ Nội vụ lần này đã mở ra một hướng đi mới, khuyến khích các phong trào thể thao quần chúng phát triển trong nội bộ ngành.

Giải đấu không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động và tràn đầy năng lượng.

Nhiều VĐV ra sân với tinh thần giao lưu và kết nối, giải đấu đã mang lại nhiều năng lượng tích cực.