HLV Nhật Bản nói thật lòng khi Thái Lan thua tuyển nữ Việt Nam

Trong trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Thái Lan. Đây là lần thứ hai liên tiếp, thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại Thái Lan ở giải đấu này.

HLV Futoshi Ikeda thừa nhận tuyển nữ Việt Nam xuất sắc chiến thắng (Ảnh: FAT).

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Futoshi Ikeda cho biết: “Trước hết, tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam sau trận đấu này. Họ xứng đáng giành chiến thắng.

Đội tuyển nữ Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ. Họ sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sau những thất bại như vậy. Chúng tôi cần phải cải thiện và tiếp tục tiến bộ trong tương lai.

SEA Games sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đây là giải đấu quan trọng khi Thái Lan được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất thi đấu ở giải đấu đó nhằm đạt mục tiêu vô địch. Không chỉ ở Đông Nam Á mà bóng đá nữ phát triển trên toàn thế giới.

Chúng tôi muốn chuẩn bị kỹ càng cho tương lai và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đội bóng đã mắc nhiều sai lầm ở giải vô địch Đông Nam Á. Chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện để hướng tới SEA Games. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất để hướng tới sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai”.

Tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai đánh bại Thái Lan ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á (Ảnh: Minh Quân).

Khi được hỏi cầu thủ nào gây ấn tượng nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Futoshi Ikeda đã từ chối trả lời.

Trong trận đấu với Thái Lan, Huỳnh Như đã chấm dứt cơn khát bàn thắng ở đội tuyển nữ Việt Nam kéo dài hai năm. Hai bàn thắng còn lại của đội bóng được thực hiện bởi Hải Yến và Bích Thùy. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Điều đó cho thấy chúng ta vẫn đang phát triển đúng hướng. Trận thua U23 nữ Australia ở vòng bán kết chỉ là tai nạn với tuyển nữ Việt Nam.