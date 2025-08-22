Căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến bệnh nhi bị khối u "khủng" kéo lệch mặt

Sáng 22/8, đưa con gái 9 tuổi đến khám tại buổi khám miễn phí các dị tật vùng sọ mặt do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Operation Smile tổ chức, người mẹ trẻ ngỡ ngàng khi bác sĩ chẩn đoán con chị mắc căn bệnh di truyền từ mẹ.

Nhưng khác với cô con gái với khối u kéo lệch má phải, biến dạng mắt, người mẹ lại xuất hiện nhiều nốt trên cổ, trên da, toàn thân. Chị cho biết mình có bệnh nhưng không có tiền chữa, chỉ dành tiền chữa bệnh cho con.

Khối u lớn kéo lệch gương mặt bé gái 9 tuổi (Ảnh: Tú Anh).

Đại tá - PGS.TS Nguyễn Quang Đức, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội cho biết, bệnh nhi mắc bệnh u xơ thần kinh.

"Đây không phải là bệnh lý ác tính, nhưng rất phức tạp bởi không chữa khỏi hoàn toàn, mang yếu tố gia đình. Sau thăm khám, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật, cắt bớt một phần khối u để chỉnh hình khuôn mặt đỡ bị lệch. Trong trường hợp sau phẫu thuật, khối u vẫn lớn lên sẽ tiếp tục phải phẫu thuật cắt một phần, không thể điều trị triệt căn", PGS Đức thông tin.

May mắn, bé T. là một trong 80 bệnh nhân (chủ yếu là trẻ em) sẽ được phẫu thuật miễn phí trong đợt này (25-29/8).

PGS.TS Nguyễn Quang Đức khám cho một bệnh nhi với dị tật phức tạp vùng hàm mặt (Ảnh: Tú Anh).

PGS Đức cho biết, trong các ngày 22-28/8, các bác sĩ sẽ khám cho khoảng 200 trẻ có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, chân tay, da và lựa chọn khoảng 80 bệnh nhân phẫu thuật. Các bệnh nhi được phẫu thuật miễn phí, được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở.

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhi bị dị tật vùng hàm mặt được thực hiện thường quy tại bệnh viện.

"Đây là chương trình giúp các bệnh nhi có dị tật nặng, phức tạp được khám, hội chẩn, phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, giúp những trẻ em không may có dị tật bẩm sinh được điều trị với chất lượng phẫu thuật cao nhất, mang lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân, mang lại nụ cười cho bệnh nhân, gia đình người bệnh", PGS Lâm thông tin.