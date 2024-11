Ông Trump và cuộc đua lần 3 vào ghế tổng thống Mỹ

Lợi thế của người 3 lần tranh cử

Theo các nhà phân tích, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có thể coi là sít sao nhất trong vòng hàng chục năm qua. Các thăm dò dư luận đều cho thấy khả năng đắc cử của Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump ngang ngửa nhau.

Với lần thứ 3 tranh cử, ông Donald Trump chắc chắn đã xây dựng được những lợi thế vững chắc cho mình về mặt cử tri cũng như chính sách.

Điều đầu tiên phải kể đến là cơ sở cử tri trung thành của ông qua 3 kỳ bầu cử. Thành phần các cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Trump năm 2024 gần giống năm 2020. Ông vẫn giữ được sự ủng hộ của 94% những người đã bỏ phiếu cho ông, bao gồm hầu hết những người ủng hộ ông trong cả năm 2016 và 2020.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của New York Times, ông Trump dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris 11 điểm phần trăm với các cử tri nam. Ông đang tạo ra một lợi thế rõ ràng đối với cử tri nam.

Trong khi sự ủng hộ cốt lõi của ông đến từ những nam giới da trắng, ông cũng nhận được sự ủng hộ của nhóm cử tri nam gốc Tây Ban Nha và gốc Phi. Mặc dù ông Trump từng nhiều lần phỉ báng người gốc Tây Ban Nha và thường xuyên sử dụng luận điệu phản đối nhập cư, nhưng đây không phải là một yếu tố quá quan trọng đối với cộng đồng này. Các cuộc khảo sát chỉ ra rằng khoảng 50% nam giới gốc Tây Ban Nha nghĩ rằng ông Trump đủ cứng rắn để trở thành tổng thống.

Ngoài ra, ông còn có một nhóm cử tri trung thành khác liên quan đến vấn đề tôn giáo. Bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống, các nhóm tôn giáo Mỹ có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa, họ ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Những người Tin Lành da trắng và Công giáo da trắng chủ yếu xác định hoặc nghiêng về đảng Cộng hòa và ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử hiện tại.

Một lợi thế khác mà ông Trump có được là sự tín nhiệm về kinh tế. Trong nhiều cuộc thăm dò, người Mỹ đều cho biết nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ khi chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

Đây là điều dễ hiểu khi người Mỹ phải đối phó với lạm phát cao trong nhiều năm. Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể sau khi đạt đỉnh vào năm 2022, nhưng người Mỹ hiện vẫn phải trả nhiều hơn khoảng 20% cho hàng hóa và dịch vụ so với trước đại dịch.

Một cuộc thăm dò gần đây do Financial Times phối hợp với Trường Kinh doanh Ross của Đại học Michigan thực hiện cho thấy 44% cử tri đã đăng ký tin tưởng ông Trump trong xử lý các vấn đề kinh tế, so với 43% ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.

Khi được hỏi ứng viên nào sẽ giúp tình hình tài chính của họ tốt hơn, 45% cử tri đã chọn ông Trump, trong khi 37% chọn bà Harris. Con số này phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng về khả năng mang lại sự ổn định kinh tế của bà Harris, đặc biệt sau 4 năm qua. Một cuộc thăm dò của Financial Times chỉ ra, 51% số người được hỏi cảm thấy họ "tốt hơn nhiều" hoặc "phần nào tốt hơn" dưới thời ông Trump, trong khi chỉ 28% nói như vậy về nhiệm kỳ của ông Biden và bà Harris.

Cách tiếp cận của ông về luật pháp và tội phạm cũng là một điểm cộng trong mắt cử tri. Trong thời đại mà các vấn đề về tội phạm và an toàn công cộng được đưa lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận chính trị, sự nhấn mạnh của ông Trump vào luật pháp và trật tự đã tạo được tiếng vang với nhiều cử tri.

Đối với nhiều cử tri, đặc biệt là ở các khu vực thành thị đang phải vật lộn với tỷ lệ tội phạm gia tăng, thông điệp của ông Trump về luật pháp và trật tự có thể đóng vai trò quan trọng. Cam kết hỗ trợ cảnh sát và thực hiện các chính sách thúc đẩy an toàn công cộng của ông định vị ông là một ứng cử viên ưu tiên phúc lợi của cộng đồng.

Bằng cách tự định hình mình là một ứng cử viên kiên quyết chống lại tội phạm, ông có thể củng cố sức hấp dẫn của mình ở cả khu vực ngoại ô và thành thị.

Một trong những điểm nổi bật nhất trong chiến dịch của ông Trump là cam kết đối với an ninh biên giới. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông coi việc bảo vệ biên giới Mỹ - Mexico là ưu tiên hàng đầu, ủng hộ việc xây dựng bức tường biên giới và thực hiện các biện pháp thực thi nhập cư chặt chẽ hơn.

Nhiều cử tri coi tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng là mối đe dọa đối với an toàn công cộng và ổn định kinh tế. Thông điệp của ông Trump nhấn mạnh, một biên giới an toàn có ý nghĩa quan trọng để ngăn chặn tội phạm và buôn bán ma túy. Điều này đặc biệt thu hút các cử tri ở các tiểu bang biên giới và các khu vực đô thị đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến tội phạm.

Với việc chính quyền đương nhiệm đang xử lý không tốt các vấn đề đối ngoại, nhất là về xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cử tri Mỹ mong muốn kinh nghiệm và sự đổi mới của cựu Tổng thống. Người Mỹ tin tưởng hơn vào ông Trump về các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Phần lớn cử tri cho rằng ông có đủ kinh nghiệm trong các vấn đề đối ngoại. Ông Trump dẫn đầu đáng kể trong cuộc thăm dò về ứng cử viên nào sẽ làm tốt hơn trong chính sách đối với cuộc chiến ở Ukraine, quan hệ với Trung Quốc và cuộc chiến giữa Israel - Hamas.

Mặc dù bị coi là có tính cách bốc đồng, ông Trump vẫn cho thấy cái nhìn sắc sảo trong vấn đề đối ngoại. Khi quân đội Mỹ hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani, ông đã khiến Iran phải thay đổi tính toán nhiều hơn so với chính sách ngoại giao mà ông Biden từng thực hiện. Trong các cuộc mít tinh và bài phát biểu, ông Trump thường nắm bắt chính xác tình trạng của các vấn đề toàn cầu.

Những bất lợi của ông Donald Trump

Một trong những bất lợi của ông Trump là các rắc rối pháp lý (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ngoài những lợi thế, ông Trump cũng gặp phải những bất lợi khác khi ông là một người bảo thủ cao tuổi và đang phải chịu nhiều cáo buộc pháp lý

Vấn đề dễ thấy nhất mà ông Trump, 78 tuổi, phải đối mặt chính là bất lợi về tuổi tác. Ngày càng có nhiều người Mỹ nói rằng ông quá già để trở thành tổng thống.

Yếu tố tuổi tác đang được xem xét kỹ lưỡng trong những ngày cuối cùng khi ông bước vào ngày bầu cử với tư cách là người lớn tuổi nhất nhận được đề cử từ một đảng lớn. Ông Trump tuyên bố đang ở trong tình trạng tinh thần tuyệt vời, trong khi các nhà phê bình lại chỉ ra các cuộc vận động lan man cùng những tuyên bố vô nghĩa của cựu Tổng thống.

Mặc dù đã lắng xuống gần đây nhưng vấn đề pháp lý vẫn là một trong những điểm yếu đáng kể nhất mà ứng cử viên của đảng Cộng hòa phải đối mặt. Ông Trump vướng vào nhiều vụ kiện tụng và điều tra hình sự có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch của ông. Tính đến thời điểm hiện tại, ông phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận kinh doanh, can thiệp bầu cử và xử lý tài liệu mật.

Nhiều cử tri sẽ coi những rắc rối pháp lý của ông Trump là điều khiến ông không đủ tư cách. Điều này có thể ngăn cản những cử tri dao động ủng hộ chiến dịch của ông.

Ngoài ra, vấn đề cử tri nữ và quyền phá thai từ lâu đã là điểm yếu khó khắc phục trong lập trường của ông Donald Trump. Kể từ khi Phó Tổng thống Harris bước vào cuộc đua vào Nhà Trắng, phá thai đã trở thành vấn đề quan trọng nhất đối với phụ nữ dưới 30 tuổi, dù lạm phát từng là vấn đề hàng đầu của nhóm cử tri này. Khoảng 39% cử tri nữ dưới 30 tuổi hiện nói rằng phá thai là vấn đề quan trọng nhất đối với lá phiếu của họ, tăng gấp đôi tỷ lệ người nói như vậy vào tháng 6.

Các cuộc khảo sát của New York Times và Siena College gần đây cho thấy khoảng cách giới tính đã mở rộng khi phụ nữ duy trì sự ủng hộ lâu dài của họ đối với đảng Dân chủ.

Khi khoảng cách về sự ủng hộ xét theo giới tính ngày càng mở rộng giữa bà Harris và ông Trump, ngay cả cử tri nữ của đảng Cộng hòa cũng cảnh báo rằng ông có nguy cơ xa rời một phần quan trọng của cử tri.

Cựu Tổng thống cũng chưa chứng minh được chính sách của mình về y tế cho người Mỹ. Chăm sóc sức khỏe vẫn là một vấn đề quan tâm đối với cử tri Mỹ. Những nỗ lực trước đây của ông Trump nhằm bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng Obamacare mà không có sự thay thế vững chắc đã khiến nhiều người cảnh giác với cách tiếp của ông.

Trong cuộc tranh luận ở Philadelphia, ông khẳng định sẽ thay thế Obamacare điều mà đảng Cộng hòa trong Quốc hội phần lớn đã từ bỏ trong những năm gần đây. Trước đó, ông và đảng Cộng hòa từng cố gắng "bãi bỏ và thay thế" Obamacare vào năm 2017 nhưng thất bại.

Các cử tri ưu tiên cải cách chăm sóc sức khỏe có thể thấy lập trường của Trump còn thiếu, đặc biệt nếu đảng Dân chủ có thể truyền đạt hiệu quả các chương trình nghị sự chăm sóc sức khỏe của riêng họ.

Ông Trump đã phải vật lộn để đưa ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe khi ông còn là tổng thống. Đôi khi ông nói rằng mình sẽ có một kế hoạch nhưng không đưa ra chi tiết về nó.

Nỗ lực trở lại Nhà Trắng

Con trai ông Trump chụp ảnh cùng những người ủng hộ chiến dịch tranh cử của cha mình ở Arizona (Ảnh: New York Times).

Dù đã có những ưu thế nhất định khi tham gia đường đua vào Nhà Trắng lần thứ 3, nhưng ông Trump cũng đang phải nỗ lực không nhỏ để giành chiến thắng. Một trong những yếu tố quan trọng đối với ông là củng cố cơ sở cử tri trung thành.

"Không giống các ứng cử viên tổng thống gần đây của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đang biến những nam giới trẻ tuổi trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Nếu hiệu quả, nỗ lực của ông ấy có thể gây ảnh hưởng đến đảng Dân chủ và thay đổi bài toán bầu cử Mỹ trong nhiều năm tới", John Della Volpe, một nhà thăm dò ý kiến của đảng Dân chủ, viết trên New York Times.

Cựu Tổng thống đang nỗ lực tiếp cận cử tri nam - đặc biệt là nam giới trẻ tuổi. Điều đó bao gồm việc tham gia các chương trình phỏng vấn như "Flagrant" với Andrew Schulz và Akaash Singh, cũng như các cuộc phỏng vấn dài gần đây khác với những người dẫn chương trình nổi tiếng như Joe Rogan.

Ngoài ra, nhiều cuộc thăm dò mới cho thấy cựu Tổng thống Trump đang có thêm sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri thiểu số trẻ tuổi khi ngày bầu cử đến gần. Theo các cuộc thăm dò, ông Trump nhận được sự ủng hộ cao hơn mức thông thường của các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha dành cho một ứng viên Cộng hòa.

Cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Chicago cho thấy 26% nam giới da màu trong độ tuổi từ 18 đến 40 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Đây là một mức tăng đáng khi các cử tri da màu nói chung ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Trump cũng đã cải thiện hình ảnh với những nam cử tri gốc Latinh trẻ tuổi, 44% trong số họ nói sẽ ủng hộ ông, so với khoảng 38% bỏ phiếu cho ông vào năm 2020.

Ông thực sự nhấn mạnh nỗ lực đối với cộng đồng này khi mời những người nổi tiếng và vận động viên da màu đến các cuộc vận động của mình, bao gồm rapper Detroit Trick Trick, huyền thoại quyền anh Tommy Hitman Hearns và cựu cầu thủ Antonio Brown, Le'Veon Bell.

Ngoài việc hướng đến nhóm cử tri trên, ông Trump cũng tìm cách tăng cường sự ủng hộ của các cử tri nữ với việc đưa ra quan điểm ôn hòa hơn với vấn đề phá thai.

Trong những tuần gần đây, cựu Tổng thống đã hứa sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc dù trước đó liên tục từ chối đưa ra cam kết như vậy. Ông khẳng định mỗi tiểu bang nên có luật phá thai của riêng mình và cũng thừa nhận nhiều lệnh cấm hiện tại "quá cứng rắn".

Các cử tri đảng Cộng hòa và độc lập ủng hộ quyền phá thai cho biết họ sẵn sàng cho ông Trump cơ hội quyết định vấn đề này.

Theo New York Times, Reuters, ABC News, PolitiFact