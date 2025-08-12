Hé lộ thiết kế “xe tăng Frankenstein” của Ukraine

Khung pháo tự hành 2S19 Msta-S gắn tháp pháo T-72B (Ảnh: Defense News).

Theo trang tin Defense News, Ukraine đã thiết kế loại xe tăng “lai” để đối phó tình trạng thiếu hụt thiết bị nghiêm trọng. Theo đó, Ukraine đã gắn tháp pháo của xe tăng T-72B lên khung gầm pháo tự hành 2S19 Msta-S thời Liên Xô, tạo nên một phương tiện lai gọi là “xe tăng Frankenstein”.

Khung gầm Msta-S vốn có giáp bảo vệ hạn chế, nhưng được chế tạo trên nền tảng khung gầm xe tăng T-80 và sử dụng động cơ của T-72, mang lại khả năng cơ động và linh hoạt.

Dù không thể chịu đựng hỏa lực trực diện mạnh như xe tăng chiến đấu chủ lực, cấu hình này vẫn có thể đóng vai trò hữu ích trong điều kiện chiến trường hiện đại. Với pháo xe tăng và hệ thống phòng chống máy bay không người lái, phương tiện lai này có thể hoạt động từ các vị trí bắn chuẩn bị sẵn, đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực dù dễ bị tổn thương hơn xe tăng bọc giáp đầy đủ.

Trên thực tế, tháp pháo này lấy từ xe tăng T-72B3, đã bị tháo bỏ giáp phản ứng nổ Kontakt-5 và hệ thống ngắm bắn, khiến tính năng tương đương tháp pháo T-72B tiêu chuẩn. Khả năng lắp pháo cỡ lớn của pháo tự hành bị đánh giá là không khả thi về mặt cấu trúc, và ý tưởng biến nó thành xe bọc thép chở quân cũng khó khả thi do hạn chế không gian.

Kịch bản thực tế hơn là chuyển đổi khung gầm này thành xe vận tải hoặc phương tiện công binh. Trước đây từng có các chuyển đổi tương tự khi khung gầm và tháp pháo bị hư hại nhưng không thể phục hồi toàn bộ.

Một trở ngại kỹ thuật lớn khi gắn tháp pháo xe tăng vào khung gầm Msta-S là chênh lệch đường kính vòng tháp: 2.444 mm của Msta-S so với 2.280 mm của T-72. Việc khớp nối đòi hỏi chế tạo vòng đệm chuyển đổi chuyên dụng, công việc thường thuộc về các viện thiết kế chuyên nghiệp, không phải xưởng sửa chữa tiền tuyến.

Với những hạn chế đó, nhiều khả năng tháp pháo chỉ đóng vai trò “lấp chỗ trống” để bảo vệ khoang bên trong trong khi khung gầm được tái sử dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ phi chiến đấu. Đây có thể là kết quả của việc tận dụng khung gầm Msta-S và tháp pháo T-72B3 hư hại không thể phục hồi, nhằm tận dụng tối đa linh kiện trong bối cảnh thiếu trầm trọng phụ tùng cho các hệ thống pháo Liên Xô.