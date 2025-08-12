AIG trao 330 suất Học bổng Cánh Diều Á Châu, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

Cánh Diều Á Châu nâng cánh ước mơ thế hệ trẻ

Học bổng Cánh Diều Á Châu được Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khởi xướng từ năm 2023, với mục tiêu khơi dậy khát vọng tri thức, tiếp thêm ý chí chinh phục ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đây là dự án dài hạn của AIG dành cho những học sinh, sinh viên xuất sắc, cũng như những tấm gương vượt khó hiếu học là con em, người thân của cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn và các đối tác đồng hành của AIG trên khắp cả nước.

Học bổng Cánh Diều Á Châu năm 2025 đã được tập đoàn AIG trao đến 330 em học sinh, sinh viên hiếu học trên cả nước (Ảnh: AIG).

Năm nay Học bổng Cánh Diều Á Châu đã trao 330 suất tặng các em, từ Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An đến Vĩnh Long, TPHCM (bao gồm Bình Dương cũ)…. Học bổng Cánh Diều Á Châu tôn vinh tinh thần hiếu học của các em học sinh, sinh viên, cũng là cam kết đồng hành của AIG với thế hệ trẻ trong hành trình theo đuổi khát vọng tri thức và hoài bão tương lai.

Em Trần Vinh Bảo, sinh viên trường Đại học Công Thương TPHCM xúc động: “Nhờ Học bổng Cánh Diều Á Châu, em có thể trang trải học phí và mua tài liệu học tập. Em cảm thấy mình được tin tưởng và tiếp thêm động lực học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích để mai sau có thể tự mình giúp được cho nhiều người”.

Các em nhỏ viết ước mơ lớn lên cánh diều mang tên mình tại lễ trao Học bổng Cánh Diều Á Châu (Ảnh: AIG).

Chương trình Cánh Diều Á Châu năm 2025 còn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho các em học sinh, sinh viên. Trong đó, hoạt động “Viết ước mơ”, mỗi người tự tay ghi lại ước mơ lên những cánh diều mang tên mình, đã để lại ấn tượng và cảm xúc đặc biệt cho các em và người thân. Trên từng cánh diều nhỏ, những nét chữ hiện lên ước mơ hồn nhiên, chân thành của các bạn nhỏ, từ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, đến mong muốn góp sức xây dựng quê hương…

Em Cao Thành Đạt, học sinh lớp 4, trường Tiểu học An Bình (TPHCM) - con anh Cao Thanh Hai, một cựu tài xế của AIG - đã liên tiếp 3 năm nhận Học bổng Cánh Diều Á Châu, chia sẻ: “Con thật sự xúc động và biết ơn sự quan tâm chân thành mà các bác, cô chú Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG dành cho chúng con, để chúng con thấu hiểu hơn về giá trị của lòng nhân ái và sự chia sẻ từ trái tim. Dù ba con không còn làm việc tại AIG, nhưng tập đoàn vẫn tiếp tục trao học bổng cho con. Con biết ơn điều này từ tận đáy lòng”.

AIG chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững theo giá trị đạo đức và chia sẻ

Là tập đoàn hàng đầu về sản xuất và chế biến sâu nông sản Việt cung ứng cho toàn cầu, AIG dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Thiên Trúc - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - luôn tâm huyết thực thi tôn chỉ “Giúp mình, giúp người, giúp đời”, kiên định con đường phát triển bền vững, gắn kết hài hòa lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng.

Hơn 2 thập kỷ qua, AIG phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái sản xuất sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu đa dạng, hướng tới phát triển bền vững trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, mô hình hợp tác phát triển vùng nguyên liệu liên tục được phát triển rộng khắp cả nước, góp phần thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống người dân nhiều địa phương.

AIG liên kết với nông dân địa phương phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ổn định sinh kế và nâng cao đời sống người dân nhiều địa phương (Ảnh: AIG).

AIG đang tích cực triển khai việc chăm lo toàn diện cho nhân viên, đối tác và cộng đồng, dựa trên giá trị cốt lõi: đạo đức và chia sẻ. Cùng với Học bổng Cánh Diều Á Châu, tập đoàn còn đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam qua nhiều hoạt động như: tài trợ Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cuộc thi “Food Innovation and Development” khuyến khích đổi mới sáng tạo trong ngành thực phẩm, hợp tác với Đại học Cần Thơ phát triển nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long, trao học bổng cho học sinh mồ côi do Covid-19, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, hộ khó khăn trên cả nước.

Chị Hồng Hạnh (nhân viên đối tác dịch vụ vệ sinh tại AIG) chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của tập đoàn, từ bữa ăn hàng ngày, khoản trợ cấp hằng tháng, đến những món quà Tết đong đầy yêu thương. Học bổng Cánh Diều Á Châu cho con em chúng tôi thêm một lần nữa là nguồn động viên quý báu, giúp các em kiên trì vượt khó và nuôi dưỡng ước mơ học tập”.

Cán bộ nhân viên AIG tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo (Ảnh: AIG).

Song song đó, AIG không ngừng hoàn thiện chính sách phúc lợi, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn để mỗi cá nhân yên tâm phát huy năng lực. Các hoạt động vinh danh định kỳ cũng được duy trì, tạo động lực và khuyến khích tinh thần cống hiến của đội ngũ.

Những nỗ lực thực thi tôn chỉ “Giúp mình, giúp người, giúp đời” mà AIG đang triển khai đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của tập đoàn và sự thịnh vượng chung của đối tác, cộng đồng.