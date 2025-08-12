Vụ phó bí thư xã tông nhiều người: Lào Cai chấn chỉnh cán bộ

Liên quan tới vụ ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai), vi phạm nồng độ cồn, lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương, ngày 12/8, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã ký công điện gửi các địa phương, cơ sở ban ngành trong tỉnh.

Công điện yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Mạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Lào Cai).

Theo UBND tỉnh Lào Cai, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, gây hậu quả nghiêm trọng. "Điển hình là vụ việc tại xã Phong Dụ Thượng tối 11/8", nội dung công điện nêu rõ.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan quán triệt, phổ biến ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức... tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Ảnh: CTV).

Tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT và công an các xã phường tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp...