Nga tuyên bố quyết bảo vệ huyết mạch Kaliningrad

Cảng ở Kaliningrad, Nga (Ảnh: Sputnik).

"Khu vực Kaliningrad là một phần không thể tách rời của đất nước chúng tôi và không phải là chủ đề để thảo luận trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực này bằng mọi biện pháp cần thiết", Thứ trưởng Ryabkov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, tướng Christopher Donahue, nói về khả năng NATO có hành động đối với Kaliningrad nếu cần thiết.

Tuyên bố của ông Ryabkov nhấn mạnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO trong bối cảnh khu vực Baltic đang quân sự hóa.

Tướng Donahoe cho biết Kaliningrad, khu vực được bao quanh bởi các nước NATO, dễ bị tổn thương trước các kế hoạch của liên minh này nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga, bao gồm S-400, và vô hiệu hóa tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tướng Donahoe cũng lưu ý rằng NATO đã phát triển chiến lược "phòng tuyến răn đe ở sườn phía Đông" nhằm tăng cường năng lực trên bộ và phối hợp với ngành công nghiệp quân sự.

Những tuyên bố của tướng Mỹ đã vấp phải phản ứng từ Moscow. Nghị sĩ Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nga, cảnh báo một cuộc tấn công vào Kaliningrad đồng nghĩa với một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, và phản ứng của Moscow sẽ được đưa ra theo học thuyết hạt nhân sửa đổi được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt vào ngày 19/11/2024.

Học thuyết này cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động tấn công đe dọa sự tồn vong của Nga, hoặc trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí thông thường, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Ông Slutsky kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây có cách tiếp cận có trách nhiệm để tránh leo thang căng thẳng.

Kaliningrad nằm tách biệt với các khu vực khác của Nga và giáp với các thành viên NATO (Ảnh: TRT).

Kaliningrad là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước. Khu vực này từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến II, khi phát xít Đức thua trận, khu vực này trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như "tàu sân bay không thể chìm" của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2AD) tại khu vực Biển Baltic.

Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Suwalki dài 60km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng răn đe với NATO.

Vị trí chiến lược của Kaliningrad khiến nó trở thành mối đe dọa với NATO và cũng là một điểm yếu đối với Nga. Kaliningrad nằm trong lòng NATO, nên nếu xung đột xảy ra, việc liên minh có thể cắt đứt khu vực này với lục địa Nga xảy ra dễ dàng hơn.