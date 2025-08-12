"Cuộc chiến" thừa kế sau khi tỷ phú Ấn Độ đột ngột qua đời

Tỷ phú Sunjay Kapur khi còn sống (Ảnh: X).

Ông Sunjay Kapur, 53 tuổi, qua đời vì đau tim ngày 12/6 khi đang chơi polo ở Surrey, Anh.

Ông Kapur là người thừa kế Sona Comstar, một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô trị giá 3,6 tỷ USD do cha ông sáng lập.

Ông từng kết hôn 3 lần, lần đầu với nhà thiết kế Nandita Mahani, sau đó với ngôi sao Bollywood Karisma Kapoor, rồi kết hôn với cựu người mẫu Priya Sachdev vào năm 2017.

Sau khi ông qua đời vào tháng 6, Sona Comstar trở thành tâm điểm của một "cuộc chiến" giành quyền thừa kế, xoay quanh cuộc đối đầu giữa mẹ của ông, bà Rani Kapur, và hội đồng quản trị công ty.

Ngày 24/7, bà Rani Kapur gửi thư cho hội đồng, cáo buộc con trai mình đã thiệt mạng trong “hoàn cảnh rất đáng ngờ và chưa được giải thích rõ ràng”.

Điều này xảy ra một tháng sau khi hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm một chủ tịch mới vào ngày 23/6.

Bà Kapur cáo buộc một số nhân vật trong công ty đã lợi dụng lúc gia đình đang chịu tang để “giành quyền kiểm soát di sản của gia đình”, đồng thời cho biết bà bị “buộc ký vào các giấy tờ sau cánh cửa khóa kín” trong tình trạng suy sụp tinh thần.

Bức thư, cũng được gửi tới cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Ấn Độ, cho biết bà đã mất quyền truy cập tài khoản ngân hàng và không ủy quyền cho bất kỳ ai đại diện cho gia đình Kapur.

Bà Kapur khẳng định chồng mình, cha của ông Kapur, qua đời năm 2015, đã để lại toàn bộ tài sản cho bà và bà là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Sona.

Tuy nhiên, công ty phản bác trong một hồ sơ gửi cơ quan quản lý, cho rằng bà Kapur đã không còn là cổ đông từ ít nhất năm 2019, mâu thuẫn với tuyên bố bà là chủ sở hữu chính của Tập đoàn Sona theo di chúc của người chồng quá cố.

Sona Comstar dường như cũng nhận được sự ủng hộ từ bà Priya Sachdev, người vợ thứ 3 của ông Kapur. Hội đồng quản trị đã đề cử bà Sachdev làm giám đốc không điều hành, và thông qua quyết định này tại đại hội cổ đông thường niên ngày 25/7, bất chấp sự phản đối và đề nghị hoãn cuộc họp của bà Kapur.

Tuần trước, văn phòng của bà Sachdev công bố báo cáo của điều tra viên pháp y hạt Surrey, xác nhận chồng bà qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Báo cáo nêu rõ ông tử vong do phì đại thất và bệnh tim thiếu máu cục bộ, đồng thời khép lại cuộc điều tra.

Điều này diễn ra sau khi bà Kapur gửi thư cho giới chức Anh đề nghị mở điều tra về vụ việc con trai bà qua đời.

Tranh chấp thậm chí còn kéo theo chị gái của ông Kapur, bà Mandhira Kapur. Trong một bài đăng Instagram, bà chia sẻ ảnh cùng em trai và mẹ, tuyên bố sẽ “bảo vệ những gì em muốn, và những gì cha hằng mơ ước”.

Bà Kapur cho rằng đang có một kế hoạch nhằm tước quyền kiểm soát công ty khỏi gia tộc sáng lập Kapur. Luật sư cấp cao Vaibhav Gaggar, người đại diện cho bà Kapur, cũng nói về giả thuyết này, cho rằng khối tài sản hàng tỷ USD của nhà Kapur đang bị để mắt tới.