Tìm bị hại vụ án hơn 660 người vay lãi nặng số tiền 20 tỷ đồng

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phát thông báo tìm bị hại trong chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng.

Đường dây này do Nguyễn Đại Việt (SN 1991), trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Đại Việt lúc bị bắt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng lập chuyên án và đấu tranh, triệt xóa vào ngày 9/7.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Đại Việt cho nhiều người tại địa bàn Đà Nẵng và các địa phương lân cận vay với lãi suất cao, trái quy định của pháp luật.

Khi người vay có nhu cầu sẽ liên hệ với Việt và trao đổi thống nhất gói vay, đối tượng sẽ yêu cầu người vay viết một giấy mượn tiền, sau đó đưa các giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe... để Việt giữ.

Việt cho vay nhiều gói vay khác nhau, trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi 10-17%/gói vay và người vay phải đóng tiền hằng ngày cho Việt.

Sau khi xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Đại Việt cùng các đối tượng khác, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng trong 4 đường dây cho vay khác nhau, trong đó có đường dây do Nguyễn Đại Việt điều hành.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến nay, 4 đường dây cho vay lãi nặng, trong đó có đường dây do Nguyễn Đại Việt điều hành đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân hơn 20 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo quyền lợi của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là người vay tiền, hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Đại Việt, liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết.