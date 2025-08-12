Gia Lai: Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến công dân

Theo đó, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn cần nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quản lý. Tỉnh nhấn mạnh việc tăng cường đối thoại công khai, dân chủ, lắng nghe các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân, đồng thời giải quyết ngay từ cấp cơ sở để không phát sinh các điểm nóng.

Công tác này được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là tiêu chí quan trọng để đánh giá, sắp xếp cán bộ.

Người dân đến giải quyết công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Ảnh minh họa: Doãn Công).

UBND các xã, phường có công dân đang khiếu kiện tại Trung ương được giao nhiệm vụ chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động công dân trở về địa phương, chấm dứt khiếu nại.

Đối với các trường hợp đeo bám khiếu kiện gặp khó khăn về chỗ ở, việc làm, thu nhập do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, tỉnh yêu cầu xem xét áp dụng các chính sách an sinh xã hội để công dân ổn định cuộc sống và chấm dứt khiếu kiện.

Gia Lai cũng yêu cầu nắm bắt tình hình khiếu kiện để chủ động tổ chức tiếp công dân, có phương án ứng phó nhanh với các tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh và cấp xã, phường. Đồng thời, có biện pháp đưa công dân đang đeo bám khiếu kiện tại Hà Nội về địa phương, thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đã được Chủ tịch UBND tỉnh thông báo chấm dứt tiếp nhận đơn giải quyết vụ việc nhưng cố ý lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chủ động liên hệ với Ban Dân nguyện, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời trao đổi thông tin về các trường hợp công dân Gia Lai khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đồng thời phản bác những trường hợp công dân cố tình chây ỳ hoặc lợi dụng khiếu nại, tố cáo.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp là những vụ việc cũ, đến nay đã được tỉnh giải quyết.