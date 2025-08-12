Cách Mỹ đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo chính thức của Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ được công bố vào ngày 11/8, FAA sẽ đóng cửa không phận trên khu vực Anchorage, bang Alaska, vào ngày 15/8 khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra.

Biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh trong suốt cuộc hội đàm. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc cá nhân đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong năm nay.

Việc đóng cửa không phận sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay liên quan đến chuyến thăm, và sẽ có hiệu lực trong cả ngày 15/8.

Thông tin chi tiết về các biện pháp hạn chế tạm thời và việc đóng cửa không phận để phục vụ cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ được thông báo cho các hãng hàng không và đơn vị khai thác hàng không trong những ngày tới.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ bàn về các vấn đề quan hệ song phương cũng như giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Báo New York Times ngày 10/8 dẫn lời Larry Disbrow, một nhà môi giới bất động sản chuyên cho thuê ngắn hạn tại thành phố Anchorage ở Alaska, cho biết ông đã cho Mật vụ Mỹ thuê một căn nhà 6 phòng.

Ông Disbrow cho biết đã cung cấp một căn nhà đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Mật vụ Mỹ, bao gồm quyền riêng tư và an ninh. Thông tin chi tiết về vị trí và đặc điểm của căn nhà vẫn được giữ kín vì lý do an ninh.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới. Vì vậy, có vẻ hoàn toàn hợp lý khi phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering và tham gia hội nghị thượng đỉnh với phái đoàn Mỹ tại Alaska.

Ông Brandon Boylan, giáo sư tại Đại học Alaska Fairbanks, người đã nghiên cứu vai trò của Alaska trong quan hệ Mỹ - Nga, cho biết: “Văn hóa và lịch sử Nga đã ăn sâu vào Alaska. Tại đây có rất nhiều dấu tích của di sản Nga - Mỹ”.

Theo ông Boylan, vị trí của Alaska tại ngã ba châu Á và Bắc Mỹ từ lâu đã biến nơi đây thành một địa điểm chiến lược cho hoạt động ngoại giao. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Trung Quốc tại khách sạn Captain Cook ở Anchorage vào năm 2021.

Tổng thống Trump đã đến Alaska ít nhất 5 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, chủ yếu dừng chân tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage.

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) đồng thời là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài, ông Kirill Dmitriev, gọi Alaska là một “sân khấu hoàn hảo” cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

“Sân khấu hoàn hảo: Mỹ và Nga chỉ cách nhau vài km, được chia cách bởi Đường đổi ngày quốc tế (một bên là “Hôm qua”, bên kia là “Ngày mai”). Hãy cùng nhau đi từ hôm qua đến ngày mai trong hòa bình”, ông Dmitriev cho biết.

Alaska từng là một phần lãnh thổ của Nga cho đến khi Mỹ mua lại vào tháng 3/1867 với giá 7,2 triệu USD vào thời điểm mà nơi đây đã nổi danh với nhiều mỏ vàng và khoáng sản. Chỉ trong vòng 50 năm sau đó, người Mỹ đã khai thác lại được từ mảnh đất này số tiền gấp 100 lần.

Mặc dù Alaska được mua lại từ năm 1867, nhưng đến tận tháng 1/1959, vùng đất này mới chính thức trở thành một bang của Mỹ.

Alaska đã trở thành một trong những bang được quân sự hóa nhiều nhất ở Mỹ, với hơn 20.000 binh sĩ hoạt động tích cực tại các địa điểm như căn cứ không quân Eielson, pháo đài Wainwright, căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson…