Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lại gây sốc ở giải thế giới

Trước lượt đấu cuối cùng tại bảng A, U21 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 khi đối đầu với Argentina. Đây là kết quả sớm được dự báo bởi đội bóng đến từ Nam Mỹ xếp hạng 8 thế giới, được đánh giá cao hơn nhiều so với đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, U21 Việt Nam đối đầu với Puerto Rico - đội bóng xếp hạng 15 thế giới. Hơn Việt Nam 10 bậc, Puerto Rico có thêm ưu thế về thể hình, thể lực. Đây tiếp tục là một trận đấu khó khăn với các cô gái Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh có tinh thần thoải mái vì sớm giành vé đi tiếp.

U21 Việt Nam thi đấu tự tin (Ảnh: Volley World).

Bước vào set 1, U21 Puerto Rico là đội phát bóng trước. U21 Việt Nam nhập cuộc tự tin, và Lê Như Anh là người ghi điểm số đầu tiên. Sau khi hai đội hòa nhau 9-9, U21 Việt Nam bắt đầu vươn lên dẫn trước. Set 1 kết thúc với tỉ số 25-17 nghiêng về Đặng Thị Hồng và các đồng đội.

Ở set 2, các VĐV Việt Nam tiếp tục chơi hiệu quả trong cả tấn công và phòng ngự. Các cô gái Việt Nam dẫn trước 4-1, 13-8, nhưng sau đó bị đối thủ dẫn ngược 12-18, 15-20.

Những tưởng U21 Việt Nam thua ở set này nhưng bất ngờ đã xảy ra khi đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh tạo chuỗi lên 10 điểm để lật ngược tình thế, thắng 25-21.

Set 3 hai đội chơi giằng co. Đội bóng hạng 15 thế giới thể hiện sự quyết tâm rất cao và thắng 25-23 trong set đấu này.

Chiến thắng xứng đáng cho các cô gái Việt Nam (Ảnh: Volley World).

Sang set 4, U21 Việt Nam nhanh chóng vượt lên dẫn 5-2 nhờ những cú đập uy lực và chính xác của Đặng Thị Hồng, Như Anh… Ở set đấu này, Puerto Rico mắc khá nhiều lỗi phát bóng không qua lưới, dù vậy đội bóng đến từ Nam Mỹ vẫn cân bằng điểm số 21-21. Dù vậy, ở thời điểm quyết định, U21 Việt Nam ghi 4 điểm để kết thúc set đấu với tỉ số 25-22, chung cuộc thắng 3-1.

Như vậy, sau 5 trận đấu tại vòng bảng, U21 Việt Nam chỉ thua duy nhất trước Argentina, thắng Indonesia, Canada, Serbia và Puerto Rico, giành vé vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự giải thế giới. Đối thủ của các cô gái Việt Nam ở vòng đấu tiếp theo được xác định sau khi vòng bảng kết thúc.