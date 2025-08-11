Động thái của Mật vụ Mỹ tại Alaska trước cuộc gặp của lãnh đạo Nga - Mỹ

Binh sĩ Mỹ diễn tập ở Alaska (Ảnh: New York Times).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ bàn về các vấn đề quan hệ song phương cũng như giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Nhà Trắng chưa xác nhận địa điểm chính xác diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ. Tuy nhiên, báo New York Times đã tiết lộ hoạt động của Mật vụ Mỹ tại thành phố được cho là nơi sẽ diễn ra sự kiện này.

New York Times ngày 10/8 dẫn lời Larry Disbrow, một nhà môi giới bất động sản chuyên cho thuê ngắn hạn tại thành phố Anchorage ở Alaska, cho biết ông đã cho Mật vụ Mỹ thuê một căn nhà 6 phòng.

"Cơ quan Mật vụ Mỹ đã liên lạc với tôi vào sáng nay. Họ hỏi tôi có chỗ trống nào không và tôi đã đồng ý cho họ thuê vào khung giờ mà họ cần", ông Disbrow, biệt danh là Beau, cho biết.

Ông Disbrow cho biết đã cung cấp một căn nhà đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Mật vụ Mỹ, bao gồm quyền riêng tư và an ninh. Thông tin chi tiết về vị trí và đặc điểm của căn nhà vẫn được giữ kín vì lý do an ninh.

"Tôi có thể hiểu tại sao Alaska lại là một nơi thu hút cho một sự kiện như thế này, xét về mặt lịch sử. Nhưng điều đó vẫn khiến tôi ngạc nhiên”, ông Disbrow cho biết thêm.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới. Vì vậy, có vẻ hoàn toàn hợp lý khi phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering và tham gia hội nghị thượng đỉnh với phái đoàn Mỹ tại Alaska.

Ông Brandon Boylan, giáo sư tại Đại học Alaska Fairbanks, người đã nghiên cứu vai trò của Alaska trong quan hệ Mỹ - Nga, cho biết: “Văn hóa và lịch sử Nga đã ăn sâu vào Alaska. Tại đây có rất nhiều dấu tích của di sản Nga - Mỹ”.

Theo ông Boylan, vị trí của Alaska tại ngã ba châu Á và Bắc Mỹ từ lâu đã biến nơi đây thành một địa điểm chiến lược cho hoạt động ngoại giao. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Trung Quốc tại khách sạn Captain Cook ở Anchorage vào năm 2021.

Tổng thống Trump đã đến Alaska ít nhất 5 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, chủ yếu dừng chân tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage.

Cuộc gặp với Tổng thống Putin sắp tới sẽ đánh dấu chuyến công du chính thức đầu tiên của Tổng thống Trump đến Alaska kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) đồng thời là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài, ông Kirill Dmitriev, gọi Alaska là một “sân khấu hoàn hảo” cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

“Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Nga - Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8. Sân khấu hoàn hảo: Mỹ và Nga chỉ cách nhau vài km, được chia cách bởi Đường đổi ngày quốc tế (một bên là “Hôm qua”, bên kia là “Ngày mai”). Hãy cùng nhau đi từ hôm qua đến ngày mai trong hòa bình”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Ông cũng kêu gọi phát triển các mối liên kết Bắc Cực giữa Nga và Mỹ. “Tổng thống Trump công bố hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska... Alaska gợi nhớ những mối liên kết. Hãy để Nga và Mỹ hợp tác về môi trường, hạ tầng và năng lượng ở Bắc Cực và hơn thế nữa”, ông Dmitriev nhấn mạnh.

Vị trí Nga, Mỹ và Alaska (Ảnh: FT).

Alaska vốn là một phần lãnh thổ của Nga cho đến khi Mỹ mua lại vào tháng 3/1867 với giá 7,2 triệu USD vào thời điểm mà nơi đây đã nổi danh với nhiều mỏ vàng và khoáng sản. Chỉ trong vòng 50 năm sau đó, người Mỹ đã khai thác lại được từ mảnh đất này số tiền gấp 100 lần.

Mặc dù Alaska được mua lại từ năm 1867, nhưng đến tận tháng 1/1959, vùng đất này mới chính thức trở thành một bang của Mỹ.

Alaska đã trở thành một trong những bang được quân sự hóa nhiều nhất ở Mỹ, với hơn 20.000 binh sĩ hoạt động tích cực tại các địa điểm như căn cứ không quân Eielson, pháo đài Wainwright, căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson…