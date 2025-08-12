Nga đẩy mạnh tiến công, đe dọa tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine

Binh sĩ Nga trên xe quân sự ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea (Ảnh minh họa: Reuters).

Báo Kyiv Independent dẫn thông tin từ nhóm giám sát chiến trường Ukraine DeepState ngày 11/8 cho biết, lực lượng Nga đã tiến sâu về phía tuyến cao tốc Dobropillia - Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, kiểm soát các vị trí tại những khu định cư lân cận nhằm hỗ trợ hoạt động tấn công tiếp theo.

Bản đồ cập nhật được DeepState tổng hợp từ dữ liệu nguồn mở và chia sẻ của các đơn vị trên thực địa cho thấy “vùng xám” đã áp sát tuyến cao tốc vốn vẫn được dân thường và quân đội Ukraine sử dụng thường xuyên cho đến giữa tháng 7.

Dobropillia nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát 94km về phía tây bắc, và khoảng 22km về phía bắc của Pokrovsk, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Theo DeepState, tận dụng ưu thế về quân số, lực lượng Nga đã tiến vào Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele, nơi họ được cho là đang củng cố vị trí để chuẩn bị cho một đợt tấn công mới và chiếm đóng hoàn toàn. Nga cũng đang tìm cách lập bàn đạp tại Petrivka và Novovodiane, phía bên kia tuyến cao tốc.

Đợt tấn công này là sự mở rộng của chiến dịch của Nga giữa Pokrovsk và Kostiantynivka ở Donetsk, vốn đã diễn ra từ mùa xuân, và tăng tốc rõ rệt trong tháng 8, đưa các tuyến hậu cần chủ chốt của Ukraine vào tầm tấn công của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) do Nga điều khiển từ xa.

Khi Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở khu vực xa về phía tây cụm đô thị lớn do Ukraine kiểm soát tại Donetsk, gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka, những bước tiến mới này đe dọa nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống phòng thủ của Kiev tại vùng chiến sự phía đông.

“Sau khi củng cố và tập kết lực lượng, các đợt tiến sâu hơn vào lãnh thổ là điều không thể tránh khỏi. Các kíp điều khiển máy bay không người lái sẽ được huy động, khiến việc tái cấu trúc tuyến hậu cần thay thế và duy trì các vị trí xung quanh của Ukraine trở nên phức tạp hơn”, báo cáo của DeepState nêu.

DeepState cảnh báo: “Nếu tình hình tiếp tục diễn biến như vậy, Dobropillia có thể thất thủ nhanh hơn cả Pokrovsk”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã thực hiện 35 đợt tấn công ở khu vực Pokrovsk trong ngày 11/8. Giao tranh dữ dội nhất diễn ra gần Poltavka, Popiv Yar, Mayak, Dorozhne, Nikanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakove, Novoeekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirove và Horikhove, với 3 trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Bộ Tổng tham mưu cho biết quân Nga đang tận dụng ưu thế quân số, tìm cách “chọc thủng phòng tuyến Ukraine bằng những nhóm nhỏ”.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Nga tìm cách đẩy mạnh tiến công trên tiền tuyến để giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Những điểm nóng nhất trên tiền tuyến vẫn nằm ở tỉnh Donetsk, nơi các lữ đoàn Ukraine, vốn thiếu hụt nghiêm trọng bộ binh, đang cố gắng giữ vững phòng tuyến trước lực lượng tấn công Nga, vốn đã học cách tập trung vào những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.