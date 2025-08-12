Nga lần đầu tung "mắt thần" canh giữ tàu ngầm hạt nhân ở ngã 3 chiến lược

UAV Orion của Nga (Ảnh: Defense Express).

Theo truyền thông Nga, trung tâm này sẽ là đầu mối quan trọng trong mạng lưới dự kiến vận hành các UAV trinh sát và tấn công như Forpost và Orion.

Các UAV này sẽ đóng vai trò như "mắt thần" nhằm tiến hành giám sát 24/7 dọc tuyến đường biển phía Bắc và tăng cường bảo vệ căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga.

Cơ sở này sẽ thu thập, xử lý và phân tích tình báo thu được trong các nhiệm vụ UAV. Theo truyền thông Nga, trung tâm sẽ “nâng cao hiệu quả” hoạt động của UAV và đảm bảo giám sát liên tục các khu vực trọng yếu ở phương Bắc, đặc biệt nhằm bảo vệ an toàn cho tàu ngầm hạt nhân và khả năng tiếp cận đại dương của các vũ khí này mà không bị cản trở.

Forpost-R, phiên bản nâng cấp của UAV trinh sát Forpost do Nga sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) của quân đội Nga. Forpost-R được trang bị hệ thống điện tử, động cơ và vũ khí do Nga chế tạo, cho phép mang theo bom dẫn đường nhẹ như KAB-20 và tên lửa chống tăng.

Nó có sải cánh 9m, chiều dài 6m, trọng lượng cất cánh khoảng 500kg, lớn hơn nhiều so với loại Orlan-10 thông thường chỉ nặng 18 kg. Nó được trang bị hệ thống camera ngày và đêm, và bay lơ lửng tối đa 16h đồng hồ ở khoảng cách tối đa 160km so với người điều khiển.

Trong khi đó, Orion là một phần quan trọng trong chương trình UAV Nga, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác.

Orion có trọng lượng khoảng 1.000kg khi cất cánh, sải cánh 16,3m, dài 8m và cao 3,2m. Được trang bị động cơ tua-bin cánh quạt đơn, giúp nó đạt tốc độ hành trình từ 120km/h đến 200km/h và có thể bay liên tục tối đa 24 giờ. Trần bay của Orion đạt tới 7.500m, có tải trọng chiến đấu lên đến 200kg, bao gồm bom dẫn đường, tên lửa và rocket.

Orion có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, cung cấp thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực.

Việc Nga đưa các UAV hiện đại tới khu vực chiến lược Kamchatka cho thấy Moscow đang gia tăng sự quan tâm đến vùng này.

Vị trí chiến lược của Kamchatka (Ảnh: Wikipedia).

Kamchatka có vị trí chiến lược đặc biệt vì hội tụ cả yếu tố địa lý, quân sự và kinh tế biển của Nga. Nó nằm ở "ngã ba" chiến lược giữa biển Okhotsk, Thái Bình Dương và Bắc Cực.

Thành phố Vilyuchinsk là nơi đặt một trong hai căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga (cùng với Gadzhievo ở Murmansk). Các tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN) tại đây có thể triển khai nhanh chóng ra vùng biển sâu ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực.

Kamchatka cũng là điểm phòng thủ phía đông của NSR, tuyến vận tải biển Bắc Cực mà Nga coi là huyết mạch kinh tế tương lai. Ngoài ra, khu vực này cũng cho phép Nga kết nối chiến lược giữa Bắc Cực và Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Có thể gọi đây là “cánh cổng” để Nga bảo vệ vùng Viễn Đông, kiểm soát một phần Thái Bình Dương, và tiếp cận Bắc Cực.