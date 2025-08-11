Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới khốc liệt hơn khi Nga đẩy mạnh tấn công ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: Skynews).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cập nhật tổn thất mới nhất của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã mất thêm 1.000 binh sĩ, 4 xe tăng và 37 hệ thống pháo binh.

Tổng thiệt hại trong chiến đấu của Nga từ ngày 24/02/2022 đến 11/08 ước tính như sau: Quân số - khoảng 1.064.240 (tăng thêm 1.000) người; Xe tăng - 11.093 (+4) chiếc; Xe bọc thép chiến đấu - 23.114 (+7) chiếc; Pháo binh - 31.380 (+37) khẩu; Pháo phản lực phóng loạt - 1.462 (+2) khẩu; UAV cấp chiến dịch - chiến thuật - 50.646 (+191) chiếc. Nga không bình luận về thống kê do phía Ukraine công bố.

Bộ Tổng tham mưu cho hay: "Kể từ đầu ngày, đã có 112 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, đối phương đã tấn công 32 lần theo hướng Pokrovsk, 18 lần theo hướng Novopavlovsk và 11 lần theo hướng Liman".

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper, báo cáo viết.

NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine

CBS News đưa tin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, do Liên minh điều phối, sẽ tiếp tục bất kể kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8.

Ông nhấn mạnh cam kết của NATO là "đảm bảo Ukraine có mọi thứ cần thiết để tiếp tục chiến đấu và ở vị thế tốt nhất có thể" cho tới khi ngừng bắn hoặc đạt được thỏa thuận hòa bình.

Khi được hỏi liệu ông có "thoải mái" về việc Ukraine bị loại khỏi các cuộc đàm phán đó hay không, Tổng thư ký NATO trả lời rằng, khi thảo luận về lãnh thổ, đảm bảo an ninh, đàm phán hòa bình và những gì diễn ra tiếp theo, "Ukraine phải - và sẽ - tham gia".

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn rất căng thẳng

Kênh Military Summary đưa tin, hôm 9/8 tại London, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã tuyên bố rằng Kiev sẽ không đồng ý nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào trong các cuộc đàm phán hòa bình. Do vậy, nhiều khả năng giao tranh sẽ bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng, ít nhất là cho đến trước cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska.

Quân đội Nga (RFAF) chọc thủng hệ thống phòng thủ đối phương ở phía bắc khu vực Pokrovsk. Hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) đã bị các nhóm trinh sát - đặc nhiệm và UAV FPV Nga làm gián đoạn hoàn toàn. Một số báo cáo tác chiến cho thấy thị trấn Rodynske đã bị cắt đứt triệt để khỏi các tuyến đường tiếp tế phía bắc

Những gì lực lượng Moscow đang làm ở phía đông bắc Pokrovsk được cho là "thần tốc nhưng có phần hơi liều lĩnh" bởi mũi thọc sâu của họ tiến rất nhanh nhưng có nguy cơ bị AFU đánh tạt sườn, gây tổn thất. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hành động của RFAF tuân theo một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, đang được các đơn vị bộ binh hiện thực hóa.

Quân đội Nga đã đạt được bước đột phá về hướng Zolotyi Kolodiaz, họ tiến xa hàng trăm mét. Sự thiếu hụt nhân sự của lực lượng Kiev đang góp phần vào những diễn biến này.

Đồng thời, các cuộc giao tranh tiếp theo được cho là đang diễn ra ở phía nam Pokrovsk. Tại đây, các nguồn đáng tin cậy ghi nhận có thêm nhiều nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga trong các quận nhỏ của thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donbass ngày 10/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến và tiến về các thành phố lớn trong khu vực (Ảnh: Military Summary).

Nhiều mặt trận trọng điểm cùng lúc nóng lên

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang âm thầm tạo ra những điểm nóng căng thẳng mới cho đối phương. Trong tuần qua, một số khu vực trọng điểm đã "nóng" lên cùng lúc: ở phía bắc vùng Kharkov, quân đội Nga "thắt túi" khiến một nhóm binh sĩ Ukraine mắc kẹt và tại khu rừng Kremensky trên hướng Seversk, AFU đang bị đe dọa bởi một cuộc bao vây quy mô lớn.

Hướng Kharkov

Những khó khắn của lực lượng Kiev ở phía bắc vùng Kharkov đã phát triển thành một cuộc khủng hoảng mang tính chiến lược. Sau khi quân đội Nga hình thành mặt trận tấn công toàn diện ở phía tây sông Oskol và vượt biên giới từ quận Valuysky, AFU đã mất khả năng điều động lực lượng dự bị.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Moscow không dừng lại ở đó, các đơn vị tiên phong đã vượt biên giới tại khu vực trạm kiểm soát Goptovka, tạo ra mối đe dọa ngay lập tức bao vây sườn phía tây của nhóm đối phương.

Việc mất trạm kiểm soát cũng tạo ra mối đe dọa cho khu vực Liptsov, nơi quân đội Ukraine đã ổn định mặt trận với tổn thất lớn vào mùa hè năm ngoái. Sự xuất hiện của một khu vực hoạt động chiến đấu mới dọc theo bờ tây của hồ chứa Travyansky đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải phân tán lực lượng vốn đã khan hiếm của mình.

Nhóm tác chiến Kharkov AFU, vốn đã bị suy yếu một cách có hệ thống do vai trò là nơi cung cấp binh lực cho các khu vực khác, có thể không thể chịu được áp lực từ nhiều phía cùng một lúc.

Phía Ukraine đặc biệt cảnh giác bởi thực tế là từ trạm kiểm soát Goptovka đến ngoại ô thành phố Kharkov dọc theo đường cao tốc M-20 chỉ có khoảng 30km.

Nếu một năm trước, AFU vẫn có thể nhanh chóng tập hợp một lực lượng để bảo vệ thủ phủ khu vực, thì trong điều kiện thiếu hụt nhân lực hiện nay, một chiến thuật như vậy có thể sẽ không hiệu quả. Sẽ là quá sớm để nói về kế hoạch tấn công thành phố Kharkov với dân số 1 triệu người, nhưng quân đội Nga hoàn toàn có khả năng "cắt đứt" một phần đáng kể của khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 10/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Phía nam Konstantinovka

Quân đội Nga hoàn tất việc bao vây các đơn vị Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk. Sau khi đè bẹp sự kháng cự của đối phương ở Yablonovka và phía bắc Aleksandro-Kalinovo, RFAF đã chặn tuyến đường rút lui ở cánh tây của AFU về Konstantinovka. Hành lang phía đông cũng bị chặn gần như đồng thời, lính xung kích Nga vượt qua đường sắt từ khu vực mỏ Matrona Moskovskaya và cắt đứt tuyến đường qua Pleshcheyevka.

Các đơn vị Kiev đóng quân tại các làng Kleban-Byk, Katerinovka và phía bắc Shcherbinovka đã rơi vào tình thế khó khăn với quân số tương đương 1 tiểu đoàn khoảng 300-400 người bị kẹt trong vòng vây. AFU cố gắng giữ các hành lang thoát hiểm càng lâu càng tốt, tạo điều kiện cho phần lớn binh sĩ rút lui.

Bộ chỉ huy Kiev nhiều khả năng sẽ không điều động lực lượng giải vây nên các đơn vị mắc kẹt sẽ phải tự xoay sở để cứu mình. Họ chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng, hoặc, theo lệnh cấp trên, cố gắng đột phá dọc theo bờ phía tây đầm lầy của hồ chứa nhưng cơ hội vượt qua là không đáng kể.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 10/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Vùng rừng Kremensky trên hướng Krasno Liman

Việc quân đội Nga đồng loạt tấn công ở khu vực Torskoye và Zarechnoye đã kích hoạt toàn bộ mặt trận trong rừng Kremensk. Các đơn vị tiên phong của họ, bằng cách tấn công dọc theo bờ bắc kênh đào Seversky Donets, đe dọa khu vực phòng thủ trung tâm của đối phương trong khu bảo tồn rừng, đồng thời siết chặt lực lượng dự bị Ukraine và ngăn cản họ tăng cường phòng thủ gần Torskoye.

Tình hình hoạt động của AFU trong rừng trở nên phức tạp hơn đáng kể sau khi RFAF bắt đầu tấn công từ bắc xuống nam, xuất phát từ khu vực làng Krasnaya Dibrova và Kuzmino, hình thành vòng vây trên một khu vực rộng hơn 10km2. Số lượng các tuyến đường phù hợp cho việc di chuyển bằng cả xe cộ và bộ binh rất hạn chế.

RFAF đạt được thành công này có lẽ nằm ở vấn đề kinh điển của quân đội Ukraine: thiếu bộ binh để bố trí dày đặc trên toàn bộ tuyến phòng thủ, đặc biệt là trong điều kiện địa hình rừng rậm đòi hỏi phải có các trận chiến giáp lá cà bằng bộ binh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại rừng Kremensky, trên hướng Krasno Liman ngày 10/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ khép vòng vây rộng khoảng 10km2 đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Hướng Pokrovsk

Các hoạt động chiến đấu cơ động của quân đội Nga trên hướng Dobropolye và Pokrovsk tiếp tục mang lại hiệu quả. AFU, bất chấp những nỗ lực tăng viện và phản công, vẫn không thể ổn định mặt trận. Đặc biệt đáng chú ý là đoạn giữa Rodinsky và Belitsky, nơi RFAf đã đột phá đến ngoại ô làng Shevchenko, một phần trong việc hình thành vòng cung phía nam bao vây Dobropolye.

Việc các đơn vị Moscow tiền phương ngoặt về phía nam, theo hướng làng Grishino, nơi có tầm quan trọng sống còn với AFU. Khu định cư này là một trung tâm tiếp tế quan trọng cho lực lượng Kiev trong khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd bởi tất cả các huyết mạch hậu cần đảm bảo khả năng chiến đấu tại thành phố đều đi qua đây.

Đường cao tốc E50 từ Pavlograd chạy gần đó. Việc chiếm được Grishino thực chất đồng nghĩa với việc mở ra điều kiện thuận lợi cho RFAF trong trận chiến giành toàn bộ khu vực phòng thủ.

Hiểu được tính cấp bách của tình hình, Bộ chỉ huy Kiev sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ khu vực Grishino. Tuy nhiên, họ không còn lực lượng nào khả dĩ. Xét đến việc các đơn vị Moscow đã hoạt động trong khu vực nhà ở tư nhân ở phía đông bắc Mirnograd, AFU bắt đầu rút quân khỏi khu vực đang mở rộng. Việc tiếp tục bảo vệ khu vực Pokrovsk - Mirnograd chỉ quan trọng để đảm bảo một cuộc rút lui có tổ chức.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 10/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Kênh AMK Mapping làm rõ hơn tình hình ở phía bắc Pokrovsk. Cuộc đột phá của Nga ở phía đông Dobropolye diễn ra mạnh mẽ hơn, với việc họ đã chiếm được các làng Nove Shakhove, Novyi Donbas và Vilne, đồng thời tiến vào các làng Ivanivka, Zolotyi Kolodyaz, Rubizhne, Dorozhnje và Kucheriv Yar.

Cũng có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã thành công trong việc giành lại phía bắc Volodymyrivka sau khi RFAF không thể củng cố lực lượng tại đây.

Nếu những báo cáo này chính thức được xác nhận, thì lực lượng Moscow chỉ còn cách đường cao tốc Dobropolye - Kramatorsk 3,4km và cách ngoại ô Dobropolye 3,9km.

Nếu quân đội Nga có thể chiếm được Zolotyi Kolodyaz, tuyến đường này sẽ không còn khả dụng đối với lực lượng Kiev, nghĩa là họ chỉ có thể sử dụng đường cao tốc Oleksandrivka - Kramatorsk để tiếp cận Kramatorsk từ phía tây, và sau đó tiếp tế cho Druzhkivka, Konstantinovka và tất cả các khu vực xung quanh.

Tất nhiên, bước đột phá này có thể mang tính chất cơ hội, và Nga thậm chí có thể không hề có ý định cắt đứt tuyến đường cao tốc nói trên vào lúc này. Họ sẽ cần phải củng cố lực lượng và tăng cường đáng kể quân tiếp viện để bảo vệ vị trí chứ chưa nói đến việc khai thác và mở rộng nó.

Nhưng sự phát triển hướng tới tuyến đường cao tốc này không phải là một dấu hiệu tốt cho Ukraine, không chỉ về mặt hậu cần, mà còn ở việc nó đã diễn ra quá đột ngột và nhanh chóng. Tổng diện tích lãnh thổ mà RFAF mới giành được lên tới khoảng 22,2km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 10/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Kiev phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: AMP Mapping).

Bản thân kênh Deepstate có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) cũng thừa nhận tình hình nhân lực của Ukraine theo hướng Pokrovsk đang vô cùng khó khăn. Cần phải có những nỗ lực lớn để kiềm chế và ngăn chặn bước đột phá của RFAf, nhưng phần lớn phụ thuộc vào việc Bộ chỉ huy Moscow đang tập trung vào điều gì và họ tập trung vào bao nhiêu mục tiêu.