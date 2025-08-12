Hải Triều trở lại sau chấn thương, phủ nhận mê kinh doanh bỏ bê diễn xuất

Đây là dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, hiện thu về hơn hơn 135 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Trong phim, Hải Triều vào vai người bạn đồng hành cùng nhân vật Hoan trong hành trình chăm sóc mẹ là bà Lê Thị Hạnh.

Dù không phải là vai diễn dài hơi nhưng sự kết hợp ăn ý của nam diễn viên và Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh, Vinh Râu… mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Hải Triều cho biết khi nhận được lời mời, anh đặc biệt ấn tượng vì thông điệp đầy tính nhân văn mà bộ phim mang đến. Bên cạnh đó, chính sự chuyên nghiệp từ phía ê-kíp đã giúp anh học hỏi thêm nhiều điều trong quá trình quay hình.

Hải Triều tâm sự: “Chuyện đi quay phim là điều bình thường đối với một người làm nghề như tôi. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng ở dự án lần này chính là sự chuyên nghiệp trong khâu giờ giấc, mọi người tích cực tập luyện để có được những cảnh quay ưng ý”.

Hải Triều trong phim "Mang mẹ đi bỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hải Triều cho biết anh vui vì qua mỗi tác phẩm, bản thân được đến gần hơn với khán giả, đồng thời khẳng định không chạnh lòng trước việc chỉ được giao vai phụ.

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi quan niệm rằng sẽ không có vai nào là nhỏ nếu mình hết mình với nhân vật. Mỗi vai diễn đều được đặt để một cách có chủ đích và nhiệm vụ của mình là làm tốt theo yêu cầu của đạo diễn. Tôi tin rằng nếu mình chăm chỉ và hết mình với nghề sẽ được khán giả ghi nhận”.

Thời gian qua, việc Hải Triều vắng bóng khiến nhiều khán giả đồng đoán anh mải mê kinh doanh nên không thiết tha hay dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Song, nam diễn viên phủ nhận.

Theo anh, đam mê với nghề diễn đã “ăn sâu vào máu” nên không thể từ bỏ. Tuy nhiên, vì gặp sự cố chấn thương nên anh phải tạm gác công việc diễn xuất để tập trung điều trị.

Anh quan niệm: “Tôi không muốn mình nhận lời tham gia một dự án khi sức khỏe không được đảm bảo. Như vậy sẽ khiến bản thân không toàn tâm toàn ý cho nhân vật và cũng khiến cho ê-kíp phải lo lắng cho mình. Tôi muốn mình trở lại với nghề trong tâm thế sẵn sàng nhất và đây là thời điểm tuyệt vời đó”.

Hải Triều phủ nhận bỏ bê phim ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước một số tin đồn cho rằng nam diễn viên đang gặp khó khăn, phải đóng cửa quán nước, Hải Triều hài hước cho biết việc này xuất phát từ một video đùa giỡn của những người bạn thân thiết.

Nam diễn viên tâm sự dù trở lại với nghệ thuật, anh vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho công việc kinh doanh. “Tin đồn là điều không tránh khỏi khi hoạt động nghệ thuật, song tôi cũng có chút ấm lòng vì qua đó, tôi biết mình vẫn được nhiều khán giả yêu thương, quan tâm”, anh bộc bạch.

Sắp tới, Hải Triều dự định tổ chức đêm nhạc vào ngày 24/8 tại phòng trà Bến Thành (TPHCM) để có thể vừa ca hát, vừa chia sẻ cùng khán giả, với sự tham gia của các khách mời như BB Trần, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt...

Ngoài ra, nam diễn viên cũng trở lại sân khấu với vai diễn trong "Đảo hoa hậu" tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Nói về sự trở lại này, Hải Triều cho biết anh mong muốn tiếp tục hành trình lan toả nguồn năng lượng tích cực đến khán giả chứ không áp lực thành tích hay bất kỳ danh hiệu nào khi làm nghề.