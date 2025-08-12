Nga - Mỹ đặt kỳ vọng trước cuộc gặp lịch sử của hai Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan năm 2018 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của tổng thống Mỹ và Nga đương nhiệm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Nga Putin tại Geneva vào tháng 6/2021.

Giới chức Nga cho rằng cuộc gặp giữa hai tổng thống sẽ là sự kiện mang tính lịch sử. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 11/8 bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương.

"Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết một số vấn đề nhất định", ông Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia khi đề cập đến việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

"Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cũng sẽ tập trung vào các vấn đề khác", ông nói thêm.

Trước đó, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska. Ngoài ra, hai bên có thể thảo luận về cơ hội hợp tác kinh tế.

"Lợi ích kinh tế của hai nước chúng ta giao thoa ở Alaska và Bắc Cực, và có triển vọng triển khai các dự án quy mô lớn, cùng có lợi. Nhưng tất nhiên, hai tổng thống chắc chắn sẽ tập trung thảo luận về các lựa chọn để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, quan chức Điện Kremlin nói.

Tổng thống Donald Trump kỳ vọng có các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” với người đồng cấp Nga, hướng đến mục tiêu chấm dứt xung đột Ukraine.

"Tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin và tôi sẽ nói với ông ấy rằng: “Ngài phải chấm dứt cuộc chiến này””, ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 11/8, đồng thời cho biết ông "muốn thấy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng".

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những cuộc trao đổi mang tính xây dựng", Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết ông sẽ tìm hiểu các điều kiện của Tổng thống Putin về mục tiêu hòa bình, sau đó sẽ điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Nga.

Tổng thống Trump cho rằng cả Nga và Ukraine sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

"Sẽ có một số trao đổi, sẽ có một số thay đổi về lãnh thổ", Tổng thống Trump nói, nhưng cũng thừa nhận ông "hơi lo ngại" về lập trường của ông Zelensky liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng ông sẽ không đưa ra một thỏa thuận đơn phương:

"Tôi sẽ không đưa ra một thỏa thuận, việc đưa ra thỏa thuận không phải là việc của tôi", ông nói, đồng thời nhấn mạnh ông nghĩ rằng "cần phải có một thỏa thuận".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "có lẽ chỉ cần hai phút đầu cuộc gặp" là biết liệu các bên có thể đạt tiến triển hay không.

"Tôi có thể rời đi và nói “chúc may mắn”, và thế là xong. Tôi có thể nói rằng vấn đề này sẽ không thể giải quyết được", ông Trump cảnh báo.

Hãng tin Bloomberg ngày 8/8 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức Mỹ và Nga đang thảo luận về một thỏa thuận lãnh thổ, nhằm mục đích chấm dứt xung đột và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 10/8 tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận nhượng bộ Nga, đồng thời cho rằng mỗi sự nhượng bộ đều dẫn đến nguy cơ xung đột gia tăng.

Tổng thống Zelensky ngày 9/8 cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, đề cập tới các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc của các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cũng như một phần của tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.