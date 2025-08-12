Ông Trump nói về "thỏa thuận tốt nhất có thể" cho Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với báo chí ngày 11/8 trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng cuộc thảo luận sẽ đạt được kết quả tích cực. Ông nhấn mạnh, ông "muốn thấy một thỏa thuận ngừng bắn" và "một thỏa thuận tốt nhất cho cả Nga và Ukraine".

Tổng thống Mỹ tin rằng, sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, các bên có khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn “rất nhanh chóng”.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo châu Âu, và chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống Zelensky, và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thành công lớn”, ông chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, cả Nga và Ukraine sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ.

“Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ diễn ra. Tôi biết điều đó thông qua Nga và qua trao đổi với tất cả mọi người, để mang lại lợi ích cho Ukraine”, Tổng thống Trump phát biểu.

Ông cũng nói Nga đã kiểm soát “một số vùng lãnh thổ rất giá trị”, nhưng Ukraine có thể nhận lại một phần trong số đó.

Trước đây, ông Trump cũng từng đề cập tới ý tưởng trao đổi lãnh thổ, song cả Nga và Ukraine đều không tỏ ra sẵn sàng nhượng đất trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này tại Alaska sẽ là một “cuộc thăm dò ban đầu” về việc Moscow có sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine hay không.

Ông nói, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự cuộc họp ở Alaska. "Ông ấy (Tổng thống Zelensky) không nằm trong kế hoạch. Tôi sẽ nói là ông ấy có thể tham dự, nhưng ông ấy đã dự rất nhiều cuộc họp rồi. Ông ấy đã ở đó suốt 3 năm rưỡi, và chẳng có gì xảy ra", chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Tuy nhiên, ông cho biết, sau đó có thể là một cuộc gặp bao gồm cả nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, hoặc giữa ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần. Nhưng tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố ông “không có gì phản đối về nguyên tắc” việc gặp ông Zelensky, nhưng cho rằng “cần phải tạo ra những điều kiện nhất định” để cuộc gặp có thể diễn ra.

Ông Trump sẽ trao đổi với các lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Trump nêu rõ, mục tiêu của Mỹ là đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng cho cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm rưỡi. Ông dự định trao đổi với các lãnh đạo châu Âu ngay sau khi kết thúc hội đàm với ông Putin.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky dự kiến trao đổi với ông Trump trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại bang Alaska vào ngày 15/8 giữa những lo ngại Kiev có thể phải nhượng bộ lớn.

Ngày 11/8, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố cần duy trì “sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương, ủng hộ Ukraine” để chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày đã trao đổi với người đồng cấp Canada Mark Carney, hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm hòa bình và nhấn mạnh điều này “phải được xây dựng cùng với Ukraine, chứ không áp đặt lên nước này”.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 11/8. Ông cũng đăng trên mạng xã hội X rằng hòa bình bền vững đòi hỏi “một lệnh ngừng bắn vô điều kiện như điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán thực chất”.