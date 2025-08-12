Chiến sự Nga - Ukraine tiến đến bước ngoặt mới (Ảnh minh họa: Rubryka).

Ukraine giành lại Stepnoye và Novokonstantinovka ở Sumy

Ukrainska Pravda đưa tin, trong báo cáo tối 11/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã đánh bật quân đội Nga ra khỏi các khu định cư Stepnoye và Novokonstantinovka ở tỉnh Sumy.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 122 cuộc giao tranh. Đối phương tiến hành 51 cuộc không kích, thả 106 quả bom KAB, sử dụng hàng nghìn UAV cảm tử và thực hiện 3.764 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Nga tập trung quân quy mô lớn ở Zaporizhia và Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đang tập trung quân số lớn tại các khu vực Zaporizhia và Donetsk. Nhiều khả năng trong vòng 5 ngày tới, quân đội Nga (RFAF) sẽ tiến hành các cuộc tấn công đột phá với cường độ tối đa để củng cố vị thế đàm phán của Tổng thống Vladimir Putin trước cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.

Theo một số nguồn tin từ cả Nga và Ukraine, trinh sát - đặc nhiệm Nga được cho là đột phá thành công vào làng Zolotyi Kolodiaz tại phía bắc Pokrovsk. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow cũng có những bước tiến mới, đánh bật quân đội Ukraine (AFU) khỏi làng Leontovyche.

Các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng báo cáo về việc RFAF giành thêm lãnh thổ giữa Bilytske và Rodynske. Nguyên nhân chính được cho là do Ukraine thiếu hụt nhân sự, tạo ra khoảng trống cho đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 11/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến và tiến rất xa về phía bắc (Ảnh: Military Summary).

Ở phía nam Konstantinovka, RFAF cũng được cho là đã giành thêm lãnh thổ gần Oleksandro-Shultyne và kiểm soát hoàn toàn làng Predtechino trên hướng Konstantinovka, hình thành vòng vây với lực lượng Kiev.

Cụ thể, quân đội Nga ở khu vực phía đông hướng Konstantinovka đã chiếm được làng Predtechino. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 AFU cạn kiệt khả năng phản công và rút lui thẳng về khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, một cuộc tấn công của RFAF vào thành phố là cực kỳ khó xảy ra. Mục tiêu chính của các trận đánh tại Predtechino là đảm bảo các điều kiện tiên quyết để loại bỏ hoàn toàn vị trí chiến đấu dọc theo chiều sâu phòng tuyến của đối phương, trải dài đến tận kênh đào Seversky Donets-Donbass.

Với việc chiếm được Predtechino, các đơn vị Moscow tiên phong gần như phá vỡ được tuyến phòng thủ của đối phương tại làng Aleksandro-Shultino. Quân đội Ukraine chỉ kiểm soát được phần phía bắc khu định cư. Do đó, với việc mất Predtechino và khả năng mất Aleksandro-Shultino sắp xảy ra, mũi nhọn tác chiến ở phía đông Konstantinovka có nguy cơ trở thành một vòng vây.

Hành lang đồng ruộng và rừng trồng giữa các làng này tựa như "nút cổ chai", nơi AFU có thể rút lui về Konstantinovka, dài khoảng 3,5km. Khả năng sống sót của các mũi nhọn này phụ thuộc chính xác vào 2 ngôi làng nói trên.

Giờ đây, quân đội Ukraine sẽ phải giữ chặt nút thắt bằng các công sự dã chiến có sẵn bên trong hành lang, điều này khiến bất kỳ cuộc rút lui nào khỏi mũi nhọn đều cực kỳ nguy hiểm, vì khoảng cách giữa hai gọng kìm vốn đã ngắn nay lại càng bị thu hẹp hơn nữa.

Có thể giả định rằng việc Lữ đoàn cơ giới số 93 AFU rút khỏi Predtechino chính xác là do Bộ chỉ huy Kiev không còn thấy ý nghĩa gì trong việc giữ vững "điểm nghẽn" nữa. Nghĩa là, mọi thứ có thể xảy ra đều đã xảy ra, và việc tiếp tục lãng phí lực lượng của lữ đoàn vào một ngôi làng vốn phải trả giá đắt về tổn thất đã chính thức trở nên vô nghĩa.

Ngoài ra, AFU đang phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ cuộc tấn công của lực lượng Moscow từ Chasov Yar về phía tây, tức là trên tuyến đường giao thông giữa Konstantinovka và Druzhkovka. Họ biết rất rõ rằng sẽ không có cuộc tấn công trực tiếp nào của RFAF vào thành phố với xác suất cao nếu nguồn cung cấp không bị gián đoạn.

Do đó, việc quân đội Ukraine từ bỏ Predtechino là điều hoàn toàn tự nhiên, giờ đây họ cần tập trung nỗ lực về phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 11/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Dobropolye có thể thất thủ nhanh hơn Pokrovsk

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận, quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương giữa Dobropolye và Konstantinovka.

Tại khu vực Dobropolye, RFAF đột phá sâu hơn 11km, phát hiện ra những điểm yếu trong tuyến phòng thủ của AFU, DeepState viết.

Cuộc tiến công này được thực hiện nhờ áp lực liên tục và ưu thế về quân số của bộ binh, lực lượng Moscow đã tiến vào Kucherev Yar và Zolotyi Kolodiaz, nơi họ đang tích lũy lực lượng để khai thác thành công chiến quả, đồng thời cũng đang giành được chỗ đứng tại Vesyoloye.

Cùng lúc đó, RFAF đang tiến về phía đường cao tốc Dobropolye - Kramatorsk, giành được chỗ đứng tại các khu vực Novovodanoye và Petrovka. Một số nguồn tin cho biết đường cao tốc đã bị cắt đứt.

Tình hình trở nên phức tạp hơn đối với lực lượng Kiev do một số công trình kỹ thuật và công sự mới ở khu vực Zolotyi Kolodiaz và Shakhovoye, được xây dựng với các cứ điểm và rào chắn chất lượng cao, nhưng họ vẫn thiếu nhân sự và có thể bị quân đội Nga chiếm giữ. Theo AFU, trong trường hợp này, việc đánh bật lực lượng Moscow ra khỏi đó sẽ cực kỳ khó khăn.

Sau khi củng cố tại các khu định cư đã kiểm soát, quân đội Nga sẽ cố gắng "tiến sâu hơn vào lãnh thổ, và các tổ điều khiển UAV cũng sẽ được điều động, điều này sẽ làm phức tạp thêm việc tái cấu trúc hậu cần thay thế và việc giữ các vị trí xung quanh của lực lượng Kiev. Với diễn biến như vậy, nếu không thay đổi, chúng ta có thể thấy Dobropolye sẽ thất thủ nhanh hơn Pokrovsk", DeepState nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 11/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tổ chức thành công mũi đột phá và tiến rất xa về phía bắc, đồng thời tiếp tục phát triển tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Pasi Paroinen).

Lính xung kích Nga tiến xa hơn 10km về phía bắc Pokrovsk trong một thời gian ngắn và giành được vị trí tại Kucherev Yar và Zolotyi Kolodiaz. Điều này được các phóng viên chiến trường từ cả hai phía, quân nhân Ukraine và các nhà phân tích OSINT đưa tin.

Theo dữ liệu của họ, các đơn vị Moscow có thể vượt qua phòng tuyến then chốt của AFU ở Donbass và việc không còn bất kỳ công trình phòng thủ quan trọng nào phía sau sẽ cho phép quân đội Nga bao vây hoàn toàn Donetsk, vượt qua các công sự kỹ thuật đã được xây dựng trong nhiều năm.

Bất chấp các tuyên bố của phóng viên chiến trường, sự "rung chuyển" trên các kênh Telegram của Ukraine và dữ liệu từ các nhà phân tích OSINT, vẫn chưa có đoạn phim xác nhận nào từ hiện trường. Sự đột phá này cũng chưa được chính thức xác nhận.

Trong khi đó, Ukraine Battle Map ủng hộ Kiev đưa tin, lực lượng Moscow đã đạt được bước tiến lớn ở tỉnh Donetsk, đột phá một phần tiền tuyến của AFU và tiến được 16km, xa hơn nhiều so với con số 10km hoặc 11km do OSINT hay DeepState công bố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donbass ngày 11/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu xanh lá là nơi họ mới giành được, tiếp tục phát triển tấn công theo các mũi tên đỏ và trắng (Ảnh: Pasi Paroinen).

Ukraine tăng cường lực lượng chặn quân Nga ở Dobropolye

Đêm 11/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo mới nhất, xác nhận lực lượng tăng cường đã được điều động theo hướng Dobropolye (ở bắc Pokrovsk) để ngăn chặn các nhóm đột kích của Nga đang xâm nhập vào tuyến phòng thủ.

Báo cáo viết: "Đối phương đang lợi dụng ưu thế về quân số, đang cố gắng xâm nhập theo từng nhóm nhỏ qua tuyến đầu tiên của các vị trí của chúng ta. Theo quyết định của Tổng tư lệnh, lực lượng và nguồn lực bổ sung đã được điều động để xác định và loại các nhóm trinh sát đặc nhiệm của Nga đang xâm nhập vào tuyến phòng thủ".

Trước đó, DeepState ngày 11/8 báo cáo rằng quân đội Nga đã tăng cường tiến công về phía Dobropolye trong những ngày gần đây, đặc biệt là họ đang cố gắng giành được vị trí gần đường cao tốc Dobropolye - Kramatorsk.

Bộ Tư lệnh nhóm lực lượng liên hợp Dnepr AFU cho biết thêm rằng, theo hướng này, quân đội Nga đang xâm nhập thành từng nhóm nhỏ qua tuyến đầu tiên của các vị trí Ukraine.

Cảnh báo không kích được ban bố tại Kiev và một số khu vực

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, rạng sáng 12/8, một báo động không kích đã được ban bố tại Kiev và một số khu vực do mối đe dọa từ việc Nga sử dụng vũ khí đạn đạo.

Không quân đã phát hiện sự di chuyển của "các mục tiêu tốc độ cao" và lúc 3h01 đã kêu gọi người dân Kiev tìm nơi ẩn náu.

Sau đó, lúc 3h34, báo động không kích đã được dỡ bỏ tại Kiev và các khu vực.