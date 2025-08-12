Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được chào đón khi về nước

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nhận thất bại 2-3 trước đội tuyển nữ Việt Nam hôm 10/8, trong trận chung kết chặng hai SEA V-League 2025 tại Ninh Bình. Đây là “thất bại lịch sử” theo cách gọi của truyền thông xứ sở Chùa Vàng.

Dù vậy, khi đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan về đến Bangkok vào hôm qua (11/8), họ vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan và người hâm mộ quê nhà.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được người hâm mộ chào đón tại sân bay (Ảnh: LĐBC Thái Lan).

Đích thân chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang đón đội tại sân bay. Đồng thời, ông Somporn Chaibangyang trấn an các vận động viên (VĐV) Thái Lan, rằng thất bại trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không phải là thảm họa.

Về phía HLV Kiattipong Rachatakeangkrai, vị HLV này hứa hẹn đội bóng của ông sẽ sớm thay đổi, cho các mục tiêu lớn trong thời gian trước mắt.

Ông Kiattipong Rachatakeangkrai nói: “Chúng tôi sẽ tập luyện nghiêm túc trong vòng 10 ngày tới. Mục tiêu của giai đoạn này là điều chỉnh cường độ, thể lực và tốc độ của các VĐV. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ tiếp tục thảo luận về những vấn đề cần cải thiện, sau trận thua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang ra tận sân bay đón đội (Ảnh: LĐBC Thái Lan).

Trước mắt, đội tuyển Thái Lan sẽ dự giải vô địch thế giới từ ngày 22/8 đến 7/9 trên sân nhà. Đây là giải đấu mà Thái Lan khao khát giành huy chương.

Ông Kiattipong Rachatakeangkrai chia sẻ: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cho giải vô địch thế giới. Trước thềm giải vô địch thế giới, chúng tôi sẽ có một số trận đấu giao hữu để thử nghiệm. Có thể Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc.

Các VĐV Thái Lan cũng không quá buồn khi về nước (Ảnh: LĐBC Thái Lan).

Một số đội tuyển khác đã liên hệ với chúng tôi, như đội tuyển Mỹ và Ukraine, nhưng thời gian không cho phép, nên việc thi đấu giao hữu với họ lúc này chưa phù hợp”, HLV Kiattipong Rachatakeangkrai hé lộ thêm.

Có thể tại giải vô địch thế giới, đội tuyển nữ Thái Lan khó tái ngộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ông Kiattipong Rachatakeangkrai hẹn gặp lại đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33, diễn ra tháng 12 năm nay.

Trước đó, ông Kiattipong Rachatakeangkrai cho biết: “Chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, để chuẩn bị cho SEA Games 33”.