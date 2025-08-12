Nga lột xác Shahed với loạt tính năng đặc biệt, Ukraine cấp tập hóa giải

Hình ảnh UAV Shahed rải mìn (Ảnh: TWZ).

Nga đang thử nghiệm một chiến thuật mới với UAV Shahed: Thả mìn chống tăng PTM-3 từ trên không. Hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy ít nhất một chiếc Shahed dạng cánh tam giác thả mìn từ các ống chứa gắn dưới thân. Mỗi ống chứa một quả mìn, được thả ra bằng liều nổ nhỏ, và ít nhất 2 phương tiện Ukraine đã trúng mìn.

Kênh Telegram quân sự Nga NGP-Razvedka mô tả đây là “chiến thuật UAV mới nhất chống mục tiêu mặt đất”, nhấn mạnh khả năng rải mìn từ xa để tấn công tuyến tiếp tế và hậu cần của đối phương. Nhóm này cho biết hệ thống dẫn đường sẽ tiếp tục được cải tiến, mở rộng phạm vi sử dụng. Với tầm bay hơn 1.000km, Shahed có thể tiếp cận nhiều khu vực sâu trong tiền tuyến ở bên phía Ukraine.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine (NPU) lần đầu xác nhận cách sử dụng này sau khi bắn hạ một Shahed ở vùng Sumy. NPU giải thích rằng PTM-3 là mìn nhỏ, vỏ nhựa, ngòi nổ từ tính, có thể dùng để rải trên đường.

PTM-3 là loại mìn chống tăng rải được (bằng tay, xe, pháo, trực thăng) có từ thời Liên Xô. Nó tự kích hoạt sau 60 giây, có cơ chế chống tháo gỡ nhạy với chuyển động. Khi kích nổ, nó tạo hiệu ứng lõm xuyên giáp từ 5 phía.

Trong hơn 3 năm qua, Nga đã liên tục cải tiến UAV Shahed từ động cơ phản lực, chiến thuật mới né phòng không, và sản xuất hàng loạt trong nước (hiện 2.000 chiếc/tháng, dự kiến tăng gần gấp 3).

Chúng là vũ khí tập kích đường không tầm xa chủ lực của Nga. Ngoài ra, Nga bắt đầu thử nghiệm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào khung thân Shahed-136, diễn biến có thể khiến UAV này nguy hiểm hơn.

Chưa rõ Nga dùng Shahed thả mìn thường xuyên thế nào, số lượng bao nhiêu, hay còn ở giai đoạn thử nghiệm. Có thể UAV được điều khiển trực tiếp gần tiền tuyến để rải mìn chính xác, nhưng điều này hạn chế tầm hoạt động do cần liên lạc hai chiều. Ngược lại, nếu lập trình tự động thả mìn, Shahed có thể rải ở hàng trăm km sâu trong tiền tuyến ở Ukraine.

Với tốc độ sản xuất Shahed tăng mạnh và nguồn mìn PTM-3 dồi dào, nếu Nga mở rộng hình thức rải mìn tầm xa này, áp lực lên hệ thống hậu cần Ukraine sẽ càng lớn. Nếu UAV có thể rải mìn ở bất kỳ đâu, tận dụng tầm bay xa, đây sẽ là mối đe dọa cho phía Ukraine.

Để đối phó với Shahed, Ukraine cũng không ngồi yên. Các nhà phát triển Ukraine đã chế tạo nhiều loại UAV đánh chặn để đối phó với Shahed của Nga. Ưu điểm của UAV đánh chặn là giá thành rẻ, sản xuất nhanh chóng, hàng loạt.

Trước đây, các UAV FPV cải tiến đã thể hiện hiệu quả trong việc phá hủy UAV trinh sát Nga. Giờ đây, các UAV đánh chặn hiệu năng cao hơn với tầm xa, tốc độ và điều hướng tốt hơn đang được sử dụng để tấn công Shahed, với chi phí chỉ vài nghìn USD mỗi chiếc. Hàng chục nghìn chiếc đang được khẩn trương đưa vào sử dụng.

Hệ sinh thái UAV phong phú của Ukraine đang chạy hết công suất để tìm giải pháp tăng tốc độ sản xuất nhằm bắt kịp với các nhà máy Shahed quy mô lớn của Nga.