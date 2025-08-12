Đoàn người chạy Vespa vượt đèn đỏ tại giao lộ ở phường Sài Gòn

Ngày 12/8, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh clip đoàn người chạy Vespa vượt đèn đỏ tại giao lộ trung tâm thành phố.

Đoàn người chạy Vespa vượt đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hơn chục người lái xe máy tay ga lần lượt vượt đèn đỏ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 11/8, tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một đoàn người mặc đồ màu cam, chạy xe máy tay ga hiệu Vespa chạy trên đường Lê Lợi, hướng đi chợ Bến Thành. Khi đến giao lộ Nguyễn Huệ, nhóm người này lần lượt vượt đèn đỏ, rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình một phương tiện phía sau ghi lại.

Cơ quan chức năng đang xác minh và mời nhóm người này lên trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc.