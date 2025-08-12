Nam thanh niên cất giấu hơn 2 tạ cần sa trên ô tô và phòng trọ

Ngày 12/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông tin, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng vận chuyển, cất giữ lượng lớn tiền chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 10/8, lực lượng chức năng mật phục, vây bắt Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) khi đối tượng đang điều khiển ô tô 7 chỗ di chuyển trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm Ngọc Duy (áo trắng) bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Thanh Giang).

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 115kg cần sa. Số hàng cấm này được chia nhỏ, đóng gói vào các túi nylon màu xanh.

Kiểm tra phòng trọ của Duy tại đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Duy cất giấu 125kg cần sa tại phòng trọ (Ảnh: Thanh Giang).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh để lấy tiền công.