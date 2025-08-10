Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Bộ binh Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga

Theo kênh ZOV Military, lực lượng Kiev không từ bỏ nỗ lực xâm nhập vào khu định cư Tyotkino ở khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga.

Phóng viên chiến trường Anatoly Radov đưa tin, các chiến binh quân đội Ukraine (AFU) đã cố gắng đột kích vào Tyotkino nhưng đã bị chặn lại. Hiện tại, tình hình vẫn như cũ, lực lượng Moscow vẫn kiểm soát được khu định cư.

Tại khu vực Novy Mir, lực lượng Kiev tiếp tục dồn các nhóm nhỏ về phía đường sắt, nơi họ bị loại bỏ. Gần đây, cường độ các cuộc tấn công như vậy của AFU đã giảm đáng kể.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Tyotkino thuộc vùng Kursk ngày 9/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đường biên giới màu trắng. Lực lượng Kiev đột kích theo các mũi tên xanh (Ảnh ZOV Military).

Không những cố gắng xâm nhập vào Kursk, quân đội Ukraine còn tiến hành tấn công vào khu vực Bryansk, nhưng đã gặp phải hỏa lực dữ dội.

Hôm 9/8, vào khoảng 6h sáng gần làng Manev thuộc huyện Klimovsky, vùng Bryansk, một đơn vị đặc nhiệm Ukraine gồm 15 binh sĩ đã bị phát hiện khi đang cố gắng vượt biên vào lãnh thổ Nga.

Biên phòng và trinh sát thuộc cụm quân Bryansk của quân đội Nga (RFAF) đã giao chiến với họ. Lực lượng Kiev đã chịu tổn thất và lọt vào một bãi mìn trong khi cố gắng sơ tán những người bị thương nặng. Nhóm đột kích cũng bị hỏa lực từ cả pháo binh và pháo phản lực RFAF chặn đứng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Bryansk ngày 9/8. Trong đó, Kiev giữ phần màu tím, tiến hành đột kích theo các mũi tên xanh (Ảnh ZOV Military).

Nga tấn công tất cả các mặt trận, đẩy nhanh tiến độ bao vây Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, bất chấp những động thái ngoại giao tích cực, mở ra cơ hội chấm dứt chiến sự ở Ukraine, trên thực địa quân đội Nga tiếp tục tấn công khắp các mặt trận.

Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến và họ đã có những tiến triển đáng kể về phía thành phố Liman. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố RFAF đã chiếm lĩnh hoàn toàn Yablunivka, ngôi làng nằm ở phía nam Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến. Lực lượng Kiev rút chạy hoặc phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Kênh Military Chronicle đưa tin, có những báo cáo riêng rẽ cho biết quân đội Nga đã bắt đầu bao vây thành phố Pokrovsk từ phía bắc và đang tiến về Dobropillya.

Hiện tại, không thể xác nhận hay phủ nhận thông tin này, nhưng nếu được xác nhận, nó sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cùng lúc.

Thứ nhất, tình hình hoạt động của lực lượng Kiev đang xấu đi nhanh hơn khả năng tái tập hợp và lấp đầy các lỗ hổng trên mặt trận của họ.

Thứ hai, mặt trận phía bắc là chìa khóa của RFAF để cắt đứt tuyến tiếp tế chính từ Kramatorsk và Slavyansk cho lực lượng đồn trú tại Pokrovsk.

Bất kỳ đột phá nghiêm trọng nào ở Dobropillya của lực lượng Moscow bằng cách chặn đường cao tốc T-05-14 đều tự động đặt Pokrovsk vào tình trạng bán bao vây, và nếu tiến triển thuận lợi, các hoạt động chiến đấu được tăng cường trong vòng 1-2 tuần thì RFAF có thể hình thành một vòng vây hoàn toàn, trừ khi quân đội Ukraine được lệnh rút lui khẩn cấp.

Dobropillya có mỏ than cốc chất lượng cao cuối cùng còn lại của Kiev. Họ đã mất 90% và 1/3 trữ lượng còn lại đến từ khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 9/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đột phá thành công về phía tây bắc, hướng về Dobropillya. Các khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được (Ảnh: Z-Committee).

Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để chiếm Chasov Yar?

Kênh Military Chronicles cho biết, cuộc tấn công thành phố Chasov Yar của quân đội Nga bắt đầu vào ngày 4/4/2024 và chính thức kết thúc hôm 31/7. Bên trong vành đai, các hoạt động dọn dẹp và ổn định vẫn đang được tiến hành.

Chasov Yar trở thành một trong những trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay và đòi hỏi nguồn lực đáng kể để Nga giành thắng lợi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lý do giải thích cho tốc độ tiến quân vốn đang diễn ra một cách chậm chạp bỗng đột ngột trở nên thần tốc và lực lượng Moscow nhanh chóng đánh sập những cứ điểm cuối cùng của AFU tại thành phố pháo đài này.

Những người chỉ trích chiến dịch đánh chiếm thành phố, ám chỉ về độ khó của cuộc tấn công, luôn bỏ qua một số thông số quan trọng. Đầu tiên và quan trọng nhất là nhiệm vụ của RFAF không chỉ là chiếm thành phố, mà còn phải liên tục loại bỏ và làm kiệt quệ toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khu vực Chasov Yar và hai đại đô thị song sinh Kramatorsk - Slaviansk, tùy vào từng thời điểm, thường xuyên có khoảng 35 lữ đoàn và tiểu đoàn khác nhau của AFU. Hơn nữa, tất cả đều ở thế phòng thủ trong hệ thống công sự kiên cố.

Có những lý do khác khiến chiến dịch kéo dài như vậy, và tất cả đều giải thích trình tự và nhấn mạnh mức độ khó khăn đặc biệt của công việc mà quân đội Nga đã thực hiện.

Địa hình hiểm trở và mật độ đô thị phát triển dày đặc. Thành phố nằm trên một ngọn đồi, với mạng lưới công sự và các công trình bê tông rộng lớn, rất khó bị phá hủy hoặc gây thiệt hại ngay cả với số lượng vũ khí mà phía Nga có.

Vì vậy, RFAF thường cần phải kết hợp các cuộc tấn công với việc thay đổi chiến thuật, tấn công sườn và các hoạt động khác, bao gồm cả chặn nguồn hậu cần của đối phương. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn lực và thời gian. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Moscow mất rất nhiều thời gian để phân tích tình hình và điều chỉnh chiến thuật.

Một chiến dịch như vậy không thể diễn ra nhanh chóng hay đơn giản. Giống như trận Bakhmut (Artemovsk), đây là một ví dụ hiếm hoi về một chiến dịch hầu như không có tiền lệ trong lịch sử hiện đại, xét về cường độ, thời gian và khối lượng tài nguyên được huy động. Và kinh nghiệm này giờ đây quyết định logic của các chiến dịch tương lai của quân đội Nga ở Donbass và xa hơn nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Chasov Yar và hai đại đô thị song sinh Kramatorsk và Slaviansk ngày 9/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các ô màu xanh dương dày đặc đại diện cho những đơn vị Kiev (Ảnh: Military Chronicles).

Cuộc tập kích quy mô lớn của UAV Ukraine vào Nga

Trong 24 giờ qua, các đơn vị Kiev đã thực hiện một loạt các cuộc đột kích bằng UAV vào hậu phương và biên giới của Nga, theo kênh Rybar.

Tổng cộng, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn hơn 250 UAV trên khắp các khu vực miền Trung và miền Nam đất nước, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov.

Phần lớn UAV Ukraine đã bị bắn hạ ở các vùng Bryansk, Oryol, Kursk và Kaluga, cũng như vùng Krasnodar. Đồng thời, mặc dù có các mảnh vỡ rơi xuống, theo thông tin sơ bộ, chỉ có một người bị thương.

Sau khi một UAV đâm vào một tòa nhà chung cư 20 tầng ở Rostov-on-Don, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

Ngoài ra, UAV cũng được ghi nhận tại khu vực Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan, nơi mục tiêu của Ukraine là các doanh nghiệp thuộc đặc khu kinh tế Alabuga.

Ngoài ra, do các cuộc không kích, hạn chế tạm thời đã được áp dụng tại các sân bay Vladikavkaz, Izhevsk, Kazan, Kaluga, Sochi, Nizhnekamsk, Samara và Ulyanovsk, khiến hoạt động bị đình trệ một thời gian. Ngoài ra, khách du lịch đã được sơ tán khỏi một số bãi biển trong khu vực thành phố Sochi.

Nửa cuối ngày 8/8, cũng như đêm và sáng ngày 9/8, được đánh dấu bằng một cuộc đột kích lớn của UAV Ukraine, phần lớn trong số đó đã bị chặn lại nhờ sự phối hợp của lực lượng phòng không. Các biện pháp kịp thời, bao gồm cả việc ngắt kết nối Internet ngay lập tức, cũng đóng một vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Kiev vẫn gây ra một số thiệt hại, chủ yếu là về kinh tế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các vị trí có biểu tượng xe bệ phóng tên lửa là nơi phòng không bắn hạ UAV đối phương (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công ồ ạt Pokrovsk và Novopavlovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 118 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, quân đội Nga tấn công 30 lần theo hướng Pokrovsk, 17 lần theo hướng Novopavlovsk và 12 lần theo hướng Liman".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Trên hướng Pokrovsk, các đơn vị Moscow đã cố gắng đột phá phòng tuyến của Ukraine 30 lần nhưng bất thành. Bốn cuộc giao tranh đang diễn ra. Theo ước tính sơ bộ, hôm 9/8, trên hướng này, quân đội Ukraine đã vô hiệu hóa 153 binh sĩ Nga, trong đó có 99 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy 13 xe cơ giới, 4 khẩu pháo, 102 UAV, 3 trạm vệ tinh và 1 trạm radar của đối phương.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Saratov ở Nga

Rạng sáng 10/8, UAV Ukraine đã tập kích một nhà máy lọc dầu ở thành phố Saratov (Nga), gây ra một đám cháy lớn. Ngoài ra còn có báo cáo về việc các hệ thống phòng không đang hoạt động và những vụ nổ xảy ra ở một số khu vực khác của Nga.

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Saratov ở Nga, gây cháy nổ dữ dội (Video: Ukrainska Pravda).

Theo người dân địa phương, Saratov đã bị tấn công dữ dội bởi UAV. Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những âm thanh tương tự như tiếng UAV và các hệ thống phòng không khai hỏa cũng được nhìn thấy rõ ràng.

Người dân địa phương đã báo cáo về một vụ nổ mạnh, gây ra hỏa hoạn lớn trên khu vực nhà máy lọc dầu.

Thống đốc vùng Saratov, Roman Busargin, thông báo "có thiệt hại tại một trong những cơ sở công nghiệp".

Ngoài ra, các hoạt động phòng không và vụ nổ cũng được báo cáo tại Lipetsk và Voronezh.